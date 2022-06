Malore Massimo Giletti in diretta a Non è l’Arena/ Video, Myrta Merlino: “Aiutatelo!”

Momenti di panico a Non è l’Arena quando all’improvviso è saltato il collegamento con Mosca, dove Massimo Giletti stava conducendo la nuova puntata del programma di La7. È accaduto tutto al termine dell’intervista a Maria Zakharova e l’uscita in diretta tv di Alessandro Sallusti, che ha interrotto il collegamento con toni molto duri proprio per quanto aveva visto prima di collegarsi. Mentre Myrta Merlino parlava qualcuno le ha indicato lo schermo dove arrivavano le immagini da Mosca, così si è accorta del malore in diretta tv del conduttore. «No, che succede? Oddio, Massimo. Massimo, aiutate Massimo».

Si sente in lontananza una voce riconducibile a quella di Sandra Amurri che lo invita a rientrare nella stanza, visto che erano collegati dal balcone. Poi viene mandata la pubblicità. Myrta Merlino al rientro ha spiegato cos’è successo. «Allora, stiamo cercando di capire… Massimo, lo avete visto, ha avuto un mancamento, siamo tutti umani. Il viaggio a Mosca, una serata complicata, può succedere. Naturalmente ci sono persone lì con lui che ci daranno notizie a breve su come vanno le cose».

GILETTI DOPO MALORE “HO AVUTO UN MANCAMENTO”

Per diversi minuti Myrta Merlino ha preso in mano le redini di Non è l’Arena, in attesa di capire cosa fosse successo al collega e amico Massimo Giletti. Minuti nei quali non ha perso occasione per gettare uno sguardo oltre la telecamera in attesa di informazioni sulle condizioni di salute del conduttore, che poi si è collegato non più dall’esterno, ma dall’interno di una stanza. «Eccoci, scusate ma purtroppo… Mi spiace, fuori c’era molto freddo, forse mancanza di zuccheri e ho avuto un mancamento. Purtroppo capita… Sto bene? Quello funziona e stiamo ancora bene», ha detto il conduttore riprendendo la parola, anche se in alcuni momenti a fatica. Al suo fianco Solovyev, che ha voluto ringraziare per averlo aiutato. «Lo ringrazio che mi ha soccorso. Ho la visione di lui… Appena ho aperto gli occhi c’era lui», ha detto Massimo Giletti prima di far riprendere il dibattito.

