Malore Matteo Salvini, ricoverato d’urgenza in ospedale/ Come sta? Stava per…

Notizia choc da Monfalcone, il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore mentre si trovava in aereo diretto all’aeroporto Ronchi di Trieste dove avrebbe dovuto assistere ai funerali pubblici dei due poliziotti uccisi in Questura il 4 ottobre scorso (Pierluigi Rotta e Matteo Demenego). Invece, a quanto si apprende dai quotidiani locali e dall’Ansa, l’ex Ministro dell’Interno è stato trasportato e ricoverato d’urgenza all’ospedale San Polo di Monfalcone (Gorizia) dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti post-malore. Secondo quanto riportato da La Stampa, il malore sarebbe dovuto ad una forma acuta di colica renale e non sarebbe dunque nulla di grave, se non qualcosa di molto doloroso come sanno tutti quelli rimasti colpiti dal medesimo problema. Sembra infatti che Salvini possa esser già stato dimesso dall’ospedale dopo il breve ricovero e i controlli in merito alla colica renale, riporta Il Piccolo di Trieste. Sempre da quanto appreso dal quotidiano, Matteo Salvini avrebbe ringraziato i medici di Monfalcone per la tempestività e si sarebbe anche dispiaciuto per non essere riuscito a raggiungere i funerali dei due poliziotti trucidati in Questura a Trieste.

MALORE PER MATTEO SALVINI: ECCO COME STA

La notizia del malore di Salvini ha invaso ovviamente i social network che tra “tifosi” pro e contro il “capitano” della Lega si sono subito schierati chi per sostenerlo e chi, inevitabilmente, per insultarlo maggiormente con commenti tutt’altro che riportabili. Dopo il malore e il trasporto in ospedale, Salvini sarebbe stato curato e dimesso dopo le ore 13: nelle ultime ore convulse il leader della Lega ha riportato sui social le varie immagini e resoconti del grande dibattito avuto ieri sera a Porta a Porta contro il rivale di sempre Matteo Renzi, ma non ha voluto ancora avvisare direttamente i suoi followers in attesa probabilmente di un chiarimento deciso del bollettino medico. Di sicuro è che Matteo Salvini non sta male come poteva sembrare in un primo momento al lancio di agenzie, o meglio per una fastidiosa colica renale ha dovuto rivedere per questo mercoledì 16 ottobre la sua fitta agenda politica.

