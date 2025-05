Tra i protagonisti dell’Isola dei famosi 2025 troviamo Nunzio Stancampiano, il cantante che si è messo in gioco nelle ultime settimane e che sembra avere qualche problema. Un malore nelle scorse ore ha messo in difficoltà l’artista nel format di Canale Cinque, e dopo i dubbi degli ultimi giorni, la situazione sembra essersi fatta ancora più complicata per il naufrago. Quest’oggi, a poche ore dalla diretta del reality condotto da Veronica Gentili, Nunzio Stancampiano ha accusato qualche problema di natura fisica e da qui la decisione di lasciare il reality, anche se per adesso non sono stati mossi dei passi dal punto di vista ufficiale.

Entrando più nel dettaglio della questione, Nunzio Stancampiano ha detto direttamente dall’Isola dei famosi: “Stamattina mi sono svegliato che avevo tantissime energie in corpo, ma dopo appena un’oretta mi sono sentito male” le parole del concorrente che ha così spiegato la questione”. Per il concorrente dunque sarà tempo di decisioni importanti nel programma, Nunzio si ritira dall’Isola?

Malore Nunzio Stancampiano, si ritira dall’Isola dei famosi? Possibile decisione nella puntata

A poche ore dal ritorno del reality si Canale Cinque, causa malore Nunzio Stancampiano sembra aver preso in considerazione l’idea di lasciare anticipatamente il programma. Le sue condizioni di salute sono andate ad aggiungersi alle tensioni esplose già pochi giorni fa.

Un malumore costante che si è allargato a macchia d’olio e che sembra aver portato il concorrente alla decisione di abbandonare l’Isola, vedremo se nel corso della puntata in onda stasera sui canali Mediaset si arriverà a qualche ulteriore decisione. Qualche giorno fa Nunzio Stancampiano si è espresso sulla questione ritiro, ammettendo: “Ho deciso di ritirarmi e tornare a casa. Per me il gioco finisce qua”. Vedremo se verrà data l’ufficialità questa sera o se invece ci sarà tempo per qualche altro ribaltone o colpo di scena, con la padrona di casa Veronica Gentili che magari riuscirà a far cambiare idea al naufrago.

