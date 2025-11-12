Oscar colpito da un malore durante un allenamento con il San Paolo

Il malore di Oscar in allenamento: cosa è successo?

Dopo anni di anonimato per via di una scelta di carriera che lo aveva portato lontano dal calcio europeo, nella giornata di oggi è tornato a fare notizia Oscar, uno dei talenti dello scorso decennio della nazionale brasiliana, ma non per i motivi che gli appassionati di calcio si potevano immaginare. Mentre le competizioni nazionali sono ferme per la pausa nazionali infatti i club portano avanti i loro programmi di allenamento e in uno di questi il trequartista ha spaventato compagni, staff tecnico e staff medico per un malore che lo ha colpito nel corso di una prova sotto sforzo.

Diretta/ Qarabag Chelsea (risultato finale 2-2): un punto a testa (5 novembre 2025)

Il giocatore stava svolgendo la sessione di allenamento con il San Paolo, club in cui gioca, presso il centro sportivo Barra Funda quando è improvvisamente svenuto, lo staff medico lo ha immediatamente soccorso e ha individuato nella causa un problema cardiaco per cui il calciatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La risposta dei medici del Tricolor Paulista è stata immediata e rapida avendo già conoscenza dei problemi e dell’anomalia cardiaca di cui il calciatore soffriva, riscontrata qualche mese fa durante alcuni accertamenti fatti per una frattura ad una vertebra.

Video Chelsea Ajax (5-1)/ Gol e highlights: Weghorst non basta! (Champions League, 22 ottobre 2025)

Le condizioni di Oscar e il ricordo della sua carriera

Oscar aveva però ottenuto l’idoneità sportiva e aveva potuto continuare la sua stagione con la maglia del club in cui è cresciuto, in questo momento le sue condizioni sono stabili e in continua osservazione e verrà trattenuto per ulteriori giorni nella struttura in modo tale da eseguire ulteriori esami e chiarire la diagnosi. La notizia è stata condivisa direttamente dal profilo ufficiale del club tramite un comunicato ufficiale nel quale sono stati rassicurati i tifosi della stabilità delle condizioni del calciatore senza però divulgare troppe informazioni, per rispetto della sua privacy.

DIRETTA/ Chelsea Ajax (risultato finale 5-1): Estevao manca la doppietta! (oggi 22 ottobre 2025)

Il trequartista brasiliano era tornato in Brasile e in particolare al San Paolo nel gennaio 2025, alla vigilia della nuova stagione, dopo una carriera che lo ha visto diventare uno dei più grandi, se non il più grande, ad aver mai giocato nella Chinese Super League, la sua permanenza in Cina infatti è durata otto anni nei quali ha vestito sempre la maglia dello Shanghai Port con cui ha vinto tre campionati, una coppa nazionale e segnato 58 gol. Il suo era stato il primo della serie di trasferimenti verso la Cina avvenuti tra il 2016 e il 2018, ma forse il più clamoroso visto che aveva deciso di lasciare il Chelsea a soli 25 anni per circa 60 milioni di euro.