Malore per Allegri dopo Juve-Bologna/ Landucci: “Ecco cosa e’ successo davvero”

Nella serata di oggi si è giocata la prima, importante, partita della Juve per la nuova stagione, giocata contro il Bologna e conclusa con un 1-1, commentato con i giornalisti da Marco Landucci, che ha subito sottolineato che l’allenatore Massimiliano Allegri stava attraversando un malore. Sembrerebbe non essere nulla di grave, fortunatamente, come ci ha tenuto a sottolineare il vice allenatore in un’intervista rilasciata per Dazn poco dopo la conferenza post partita. Tuttavia, il risultato calcistico della squadra di Allegri è stato accolto con un profondo, ed assordante, silenzio da parte dei numerossisimi tifosi, che si aspettavano una vittoria schiacciante da parte dei bianconeri.

Landucci: “Ecco cosa è successo ad Allegri”

Insomma, sembra che Allegri abbia passato alcuni momenti complicati dopo la partita Juve-Bologna che ha dato ufficialmente il via al nuovo campionato per i bianconeri. “Ogni tanto manda me per farmi vedere”, ha scherzato Landucci commentando le condizioni del collega allenatore in un’intervista rilasciata a Dazn, spiegando che “ha avuto un piccolo malore” collegato all’influenza che da diversi giorni starebbe infastidendo il mister, ma rassicurando anche che non si tratta di “nulla di grave”.

Andando oltre ad Allegri, poi, Landucci ha anche commentato le prestazioni della Juve nella partita contro il Bologna, spiegando che seppur sia vero che “è partita un po’ contratta”, ha recuperato con “un ottimo secondo tempo“. Nella prima parte della partita, però, ammette che “ha girato poco velocemente la palla” e che gli avversari gli hanno dato filo da torcere, più di quanto si aspettassero da una partita in cui “volevamo spaccare il mondo”. Ammette, però, che nonostante il pareggio, lui ed Allegri sono “contenti della squadra perché sta lavorando molto bene, stiamo facendo anche molti carichi di lavoro” e promette, ma senza dirlo apertamente, che i risultati sicuramente arriveranno. Chissà se basterà a calmare l’ira dei tifosi, che nel frattempo stanno commentando molto aspramente il risultato della Juve, in casa, contro il Bologna.

