Paura per Blanco, il giovane rapper e cantautore il cui vero nome è Riccardo Fabbriconi nelle scorse ore si è sentito male mentre si trovava a casa. Il giovane che in questi giorni è in tour torna a far palare di se e questa volta non per la sua musica o per i suoi eccessi ma a causa di problemi di salute non meglio specificati. Ad annunciare il malore di Blanco è stato lo stesso artista con un post su Instagram in cui ha postato le foto choc.

Scendendo nel dettaglio nelle scorse ore Blanco ha allarmato i suoi fan postando delle foto choc in cui lo si vede sdraiato per terra con al suo fianco gli operatori dell’ambulanza intenti a soccorrerlo. Tali immagini, molto probabilmente riprese dalle telecamere di sorveglianza di casa sua mostrano Blanco vittima di un malore in cui le di vede steso a terra con i soccorsi intendi a prestargli aiuto. Inutile dire che tali immagini hanno fatto immediatamente preoccupare i fan ma ci ha pensato lo stesso artista a tranquillizzare tutti.

Blanco sviene in casa vittima di un malore: cos’è successo e come sta adesso

Le immagini shock di Blanco vittima di un malore steso a terra con i soccorsi intendi a prestargli aiuto hanno fatto in poco tempo il giro del web allarmando tutti. Ci ha pensato in seguito lo stesso Riccardo Fabbriconi a tranquillizzare tutti scrivendo alla fine di un post: “Sto bene.” E non è tutto perché, con il suo noto sarcasmo e l’ironia che lo contraddistingue, il cantante ha voluto aggiungere alle immagini anche un verso molto eloquente del suo brano ‘Piangere a 90’: “E mi hai chiamato un taxi, è arrivata un’ambulanza.” Un modo per alleggerire la tensione di una situazione che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modo ma poteva avere ben altro esito.

