Giulia Soponariu si sente male al Grande Fratello 2025, malore improvviso e la corsa dei compagni per aiutarla: cos'è successo e come sta ora

Giulia Soponariu si sente male al Grande Fratello 2025: cos’è successo

Sono stati veri e propri attimi di apprensione quelli respirati dai concorrenti del Grande Fratello 2025, per un improvviso problema di salute che ha coinvolto Giulia Soponariu. Come emerso da numerosi video ripresi dai fan e diffusi sul web, la concorrente ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in salone, seduta sul divano assieme al resto del gruppo.

Tutto è avvenuto mentre il cast era riunito in salone di fronte a Jonas, che è stato incaricato di leggere al gruppo un comunicato ufficiale. Proprio durante la lettura, la concorrente ha iniziato a sentirsi male, toccandosi il petto e la pancia, cercando di alzarsi per poi accasciarsi nuovamente sul divano.

Le concorrenti vicino a lei hanno cercato di sorreggerla nel momento in cui si è alzata dal divano ma, dopo essersi accasciata, si sono accorti che la situazione era più preoccupante del previsto. Tutto il gruppo si è così alzato ed è accorso in suo aiuto, aiutandola a coricarsi e a prendere aria e, successivamente, hanno esortato la produzione a far intervenire il personale sanitario.

Malore Giulia Soponariu, panico al Grande Fratello 2025: come sta

Ma come sta Giulia Soponariu dopo il malore al Grande Fratello 2025? In seguito all’accaduto la regia ha deciso di staccare l’inquadratura, riprendendo negli istanti successivi l’immagine del giardino esterno. Non sono stati al momento rilasciati comunicati ufficiali sullo stato di salute della concorrente ma, secondo quanto rivelato da alcuni fan tra web e social, ora si sarebbe ripresa.

Anche Cristina Plevani, tra le opinioniste di questa edizione, si è preoccupata dopo aver letto la notizia, scrivendo sul suo profilo X: “Sono in taxi. Come sta Giulia?“. La situazione sembra essere rientrata, ma non è al momento chiara l’origine del malore: forse un mancamento improvviso o, forse, un po’ di tensione accumulata per via del clima teso che ultimamente si respira tra i gieffini. Probabilmente, già nella nuova puntata in onda questa sera, Simona Ventura farà luce sulla vicenda e si sincererà delle sue condizioni.

