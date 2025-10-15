Paura per Omer Elomari, che ha avuto un malore improvviso nella Casa del Grande Fratello 2025: cos'è successo e come sta ora il concorrente

Grande Fratello 2025, malore per Omer: panico generale in Casa

Panico generale nella Casa del Grande Fratello 2025, nel corso della serata di ieri, per un improvviso malore che ha colpito Omer Elomari. La ricostruzione dell’accaduto è avvenuta da parte dei fan, che in quegli istanti stavano seguendo la diretta televisiva del reality e che hanno prontamente condiviso sui social i video; sono stati veri e propri attimi di paura nella Casa più spiata d’Italia, ma che cos’è accaduto?

Come mostrano alcuni video pubblicati dagli utenti su X, si vedono Grazia e Domenico chiacchierare appartati quando improvvisamente si sente a distanza la voce allarmata di Francesca Carrara che, rivolgendosi al ragazzo, urla: “Dome corri, si sente male, c’è da tirarlo su“. Il concorrente si alza così di scatto e corre allarmato verso il gruppo, mentre la regia improvvisamente stacca e passa a riprendere Flaminia mentre fuma da sola in giardino.

Inoltre, in un altro video che riprende la Casa da un’altra prospettiva, si sente qualcuno che invita Matteo ad andare da Omer per aiutarlo: “Matte, vai un attimo da Omer?“. Ed è lì che si intuisce che il problema riguarda proprio il concorrente nato a Damasco.

Come sta Omer: l’intervento tempestivo e le probabili cause

La situazione è stata così ricostruita: Omer Elomari ha avuto un improvviso malore nella Casa del Grande Fratello 2025. Tempestivo e fondamentale è stato l’intervento dei suoi coinquilini, che sono corsi da lui per aiutarlo e per sottoporlo ai controlli medici necessari.

In un altro video si vede poi Omer ritornare in gruppo, segno che la situazione è fortunatamente rientrata e che il concorrente sta meglio. “Mi spiace ragazzi“, si scusa così per averli fatti spaventare. Matteo, che l’ha soccorso, poi aggiunge: “Ragazzi categorico: basta con i cuscini, finita la guerra dei cuscini”.

Si scopre così che il malore di Omer è forse dovuto ad un problema di salute accusato durante una battaglia con i cuscini tra i concorrenti, forse per gli eccessivi movimenti o per uno sforzo fisico di troppo, ma può anche essere che si sia trattato di bassa pressione. Al momento, però, il concorrente sta bene ed è rientrato regolarmente in gioco.