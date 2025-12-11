Malore per Riccardo Chailly durante la rappresentazione alla Scala di Milano, la moglie Gabriella svela cos'è successo e come sta "I valori sono buoni"

Malore per Riccardo Chailly, il direttore dell’orchestra del Teatro La Scala: corsa in ospedale e Lady Macbeth sospesa

Si è sentito male proprio durante una rappresentazione di Una lady Macbeth del distretto di Mcesk nel Teatro La Scala il direttore dell’orchestra Riccardo Chailly e per questo lo spettacolo è stato interrotto ed il maestro trasportato d’urgenza in ospedale. Secondo le prime testimonianze riportate da veri giornali e siti come MilanoToday Riccardo Chailly è stato colpito da un malore durante la fine del primo atto dell’opera. I suoi collaboratori vedendolo fortemente pallido lo avrebbero convinto a sospendere la rappresentazione a chiamare il medico.

Sciopero generale 12 dicembre 2025/ Mezzi pubblici, autostrade, porti e taxi: chi si ferma e gli orari

Pur essendo colto da un malore il direttore dell’orchestra de La Scala è uscito tra gli applausi dei loggionisti che stavano assistendo all’opera ma quando è ritornato per dirigere il secondo atto la debolezza ha avuto il sopravvento e Chailly ha dovuto abbandonare il Teatro per recarsi in ospedale e Lady Macbeth è stata sospesa è stato trasportato d’urgenza con l’ambulanza all’ospedale Monzino di Milano. E dopo le prime indiscrezioni a rivelare proprio in questi minuti tramite l’Ansa come sta il maestro Riccardo Chailly è stata la moglie Gabriella.



Famiglia nel bosco/ Sindaco di Palmoli: “Le attività particolari di Catherine potrebbe pesare...”

Come sta Riccardo Chailly dopo il malore: la moglie Gabriella Terragni rompe il silenzio: “Valori buoni”

Ha trascorso la notte al Centro Cardiologico Monzino il maestro Riccardo Chailly dopo essere stato colto da un malore ieri sera mentre dirigeva ‘Una lady Macbeth del distretto di Mcesk’ ieri al teatro alla Scala. I valori, ha spiegatoin un messaggio inoltrato ai professori d’orchestra, sono buoni. Per quanto riguarda cos’è successo al direttore d’orchestra della Scala di Milano ha un problema cardiaco monitorato da tempo che gli ha impedito di partecipare alla tournée della Filarmonica della Scala dello scorso febbraio mentre già nel 2023 aveva dovuto rinunciare al concerto inaugurale del Festival di Lucerna sempre a causa di un malore. Per fortuna, stando ad un messaggio inoltrato dalla moglie, i valori del maestro sono buoni.