Malore tifoso in Roma-Spezia/ Come sta Tommaso, 23 anni, colpito da due infarti

Sono ancora serie le condizioni di salute di Tommaso, il giovane tifoso della Roma che ha accusato ieri un malore mentre assisteva all’Olimpico alla partita contro lo Spezia. Il 23enne, stando a quanto riportato dai quotidiani capitolini, sarebbe stato colpito da infarto, sperimentando ben due arresti cardiaci nel giro di pochi minuti. Il primo mentre si trovava sugli spalti. Il secondo quando i soccorsi si erano già attivati e il giovane era già all’interno dell’ambulanza che lo avrebbe poi trasferito al Gemelli. Da ieri il tifoso romanista si trova nel reparto di terapia intensiva. Secondo quanto riportato da “Leggo”, però, il giovane sarebbe supporter sarebbe stato stabilizzato da parte dei medici e non dovrebbe essere più in pericolo di vita. Al suo fianco si è prontamente schierato tutto il popolo giallorosso e non solo.

Malore tifoso Roma-Spezia: Mourinho, “gli invierò la mia giacca”

A partire dal 30esimo minuto circa, quando cioè si è diffusa allo stadio la notizia che un tifoso era stato colto da malore, la Curva della Roma ha smesso di intonare cori in segno di rispetto verso Tommaso, facendo piombare l’Olimpico in un silenzio per certi versi irreale. Dopo il match sono stati gli stessi protagonisti a manifestare la loro solidarietà al ragazzo. In particolare José Mourinho, tecnico della Roma, ai canali ufficiali giallorossi ha fatto una promessa: “Il malore del tifoso? L’ho capito solo alla fine, speriamo vada tutto bene. In quel caso se mi darà l’indirizzo gli invierò la mia giacca, così la prossima volta che viene con questo freddo avrà la mia giacca“. Bello anche il messaggio dello speaker dell’Olimpico, che a fine gara ha invitato i giocatori a fare un applauso di incoraggiamento per Tommaso.

