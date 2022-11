Malore Umberto Bossi come sta?/ Ultime notizie, cosa è successo al senatur

Umberto Bossi colpito da un malore: come sta?

Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord, prima che diventasse Lega, ha avuto un malore in mattinata. Secondo quanto riferiscono i media e la stessa Lega, il sentur che ha 81 anni è stato soccorso dal personale del 118 che lo avrebbe trasportato d’emergenza al pronto soccorso di Varese. Avrebbe accusato un malore che non è ancora stato reso noto e dopo il trasporto in codice giallo (quindi in condizioni di urgenza, ma senza il pericolo di vita) è stato ricoverato all’ospedale di Circolo dove sarebbe attualmente ricoverato.

Umberto Bossi si trovava a casa sua a Gemonio quando ha avvertito il malore e si trovava con la moglie Manuela Marrone e il figlio Renzo che lo avrebbero anche accompagnato in ospedale. Durante il soccorso dei medici del 118 il senatore appariva vigile e le sue attuali condizioni di salute non sembrano preoccupare né i medici, né i familiari. Non è chiaro, però, a cosa sia dovuto il malore, così come non è neppure chiaro se verrà reso noto in un secondo momento, ma è sicuramente oggetto di approfonditi esami medici nel corso di queste ore, che accerteranno l’origine e le cause del malore.

Umberto Bossi: il malore in casa e i precedenti

Insomma, le condizioni del senatore 81enne Umberto Bossi fortunatamente non sembrano essere preoccupanti e nelle prossime ore si avrà la certezza che non si tratti di nulla di eccessivamente dannoso. Inoltre, non sarebbe il primo malore che colpisce il senatur fondatore della Lega, che già in passato era mancato per lungo tempo dalla vita pubblica per via delle sue cagionevoli condizioni. In quell’occasione, nel 2019, era caduto in casa e per via della riabilitazione era riapparso solamente in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Inoltre, nel 2004 Umberto Bossi era stato colpito da un grave aneurisma nel 2004 che lo aveva tenuto in ospedale privo di coscienza per circa 24 giorni, per poi costringerlo ad una lunga ripresa delle funzionalità del corpo. Dall’aneurisma ne era uscito efficientemente, anche se alcuni strascichi medici tipici del disturbo sono rimasti, come una ridotta mobilità a parte degli arti.

Recentemente il senatur, Umberto Bossi, ha fatto parlare parecchio di sé per la decisione di fondare un Comitato Nord interno alla Lega per Salvini Premier al fine di riscoprire e promuovere i valori fondanti ed originali della Lega. Il lancio del comitato è previsto per il 27 novembre al castello di Giovenzano, a Pavia, ma non è chiaro se il malore che ha colpito Umberto Bossi lo costringerà a rimandare l’evento.

