Malpensa, arriva il volo diretto Milano-Tokyo/ Niente scalo in Germania e 12 ore di viaggio

Una notizia decisamente interessante per tutti coloro che amano il Giappone e che vorrebbero recarsi a Tokyo o comunque sull’isola nipponica nel futuro prossimo: a Malpensa è disponibile il volo diretto Milano-Tokyo. Si tratta della prima volta in assoluto per lo scalo meneghino, un volo di ben 12 ore di durata che fino ad oggi non si poteva fare in quanto era necessario fare scalo in Europa. Ma da oggi vi basterà imbarcarvi sull’aereo, armarvi di pazienza, e attendere poi l’atterraggio in Giappone mezza giornata dopo.

"Solo il Papa può favorire la pace in Ucraina"/ Arcivescovo Kulbokas: "Serve soluzione inaspettata"

A Roma il volo diretto da Fiumicino a Tokyo esiste già da 30 anni, ma a Milano non si poteva godere di questo privilegio almeno fino ad ora, visto che è sbarcata la All Nippon Airways, la più grande compagnia aerea giapponese che introdurrà appunto la nuova tratta, così come fatto sapere dal sito malpensa24.it. Tra l’altro i voli sembrano avere degli orari molto comodi visto che, come si legge sulla pagina della compagnia aerea di cui sopra, la partenza da Milano Malpensa e prevista a mezzogiorno, con un arrivo di prima mattina (tenendo conto del fuso orario, +8 ore) in quel di Tokyo.

Auguri di buon Natale 2023 e felice anno nuovo 2024/ Aforismi da inviare e poesie per i piccoli (20 dicembre)

MALPENSA, ARRIVA IL VOLO DIRETTO MILANO-TOKYO: L’ARRIVO AL MATTINO IN GIAPPONE

Di fatto si potrà subito iniziare l’esplorazione della metropoli giapponese dopo esserci rilassati su un comodo aereo. Il volo di ritorno, invece, scatterà in serata da Tokyo e arriverà la mattina preso a Milano, di conseguenza anche l’ultimo giorno di vacanza potrà essere vissuto in pieno.

L’aeroporto di destinazione è il Tokyo Haneda, situato nella zona di Ota e uno dei principali scali della zona metropolitana di Tokyo. Fino ad oggi gli italiani che prendevano l’aereo per andare a Tokyo dovevano fare scalo in Germania, precisamente a Francoforte sul Meno o a Monaco di Baviera e quindi prendere il diretto verso il Giappone: ora questa scomodità verrà meno.

Samuel Eto'o denunciato dalla figlia 21enne/ Annie: “Non mi passa il mantenimento ed è assente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA