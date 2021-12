Malta approva legalizzazione cannabis/ Ok uso ricreativo: è il primo paese europeo

Svolta storica a Malta: approvata la legalizzazione della cannabis. Ieri, martedì 14 dicembre 2021, il Parlamento ha dato il via libera alla legge che consentirà di trasportare, acquistare e coltivare la sostanza stupefacente: si tratta del primo paese europeo a introdurre una norma per regolamentarne l’uso ricreativo.

Sonda Parker Solar Probe Nasa tocca Sole/ Prima a riuscirci: "Conquista per scienza"

I parlamentari hanno appoggiato il disegno di legge sull’uso della cannabis con 36 voti, 27 invece i voti contrari alla legge. Ora la riforma dovrà essere firmata dal presidente di Malta, George Vella, ed è atteso l’ok definitivo entro pochi giorni. La mossa del governo guidato dal premier Robert Abela è mirata a combattere la criminalità organizzata che detiene il monopolio del traffico illegale della sostanza stupefacente.

Fauci: alcuni vaccini si sono rivelati pericolosi/ Cosa ha detto davvero a Zuckerberg

Malta approva legalizzazione cannabis: è il primo paese europeo

Il disegno di legge approvato dal Parlamento di Malta consente a chi fa uso di cannabis di coltivare legalmente fino a quattro piante e di acquistare semi per uso personale. Ma non è tutto: i consumatori potranno trasportare fino a 7 grammi di cannabis in pubblico senza timore di essere arrestati, anche se fumarla in pubblico e in presenza di minorenni rimane proibito. La norma, inoltre, consente a chiunque abbia precedenti penali per possesso di droga di richiederne la cancellazione, evidenzia The Times of Malta. Ricordiamo che il Paese nel 2018 ha già approvato l’uso della cannabis per scopi medici. Il via libera al ddl ha acceso il dibattito politico: associazioni mediche, Ong vicine alla Chiesa e partiti di opposizione hanno promesso battaglia. L’ex primo ministro, Lawrence Gonzi, si è unito al coro di disapprovazione, sottolineando di sperare nella revisione del provvedimento.

LEGGI ANCHE:

Incendio al World Trade Center di Hong Kong/ Video, 13 feriti e 1.200 evacuati

© RIPRODUZIONE RISERVATA