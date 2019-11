Malta, blackout per tre ore/ “A Ragusa si è aperto l’interruttore di collegamento”

Clamoroso blackout avvenuto a Malta quest’oggi. La nota isola non troppo distante dall’Italia, è rimasta al buio totale per circa tre ore. La corrente elettrica, come riferisce l’edizione online del quotidiano Il Messaggero, è andata via alle ore 14:40 di oggi pomeriggio, e sono diverse le località che sono state interessate dal blackout, a cominciare dalla capitale La Valleta e da Sliema. In base a quanto riferito dall’amministratore delegato di Enemalta (l’azienda che fornisce la corrente all’isola), Jason Vella, si sarebbe trattato di alcuni problemi verificatisi in Italia. Si parla infatti di «problemi sulla rete di interconnessione dall’Italia. Per cause in corso di verifica – si legge sulla nota pubblicata dopo la risoluzione del guasto – nella stazione elettrica di Ragusa si è aperto l’interruttore del collegamento con Malta. I tecnici di Terna hanno ripristinato il normale funzionamento del servizio elettrico».

MALTA, BLACKOUT PER TRE ORE: “RIPRISTINATA ALLE 17:15”

Malta è rimasta al buio fino alle 17 circa, pochi minuti fa, con l’oscuramento che ha provocato pesanti ripercussioni sulla vita dell’isola, a cominciare dai disagi per gli automobilisti, visto che i semafori sono completamente saltati con la conseguenza che il traffico è andato in tilt. Inoltre, numerose attività produttive sono state costrette a fermare il lavoro, e sono stati diversi gli operai e gli impiegati che hanno dovuto obbligatoriamente “girarsi i pollici”, vista la mancanza di corrente elettrica e di conseguenza anche di connessione internet, e per molti, di accesso agli smartphone. L’operatore di rete Terna, ha aggiunto che “per cause in corso di verifica, nella stazione elettrica di Ragusa si è aperto l’interruttore del collegamento con Malta e i tecnici hanno ripristinato il normale funzionamento del servizio elettrico”. La corrente è stata ripristinata su tutto il territorio alle ore 17:15.

