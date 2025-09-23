A Ischia una violenta ondata di maltempo ha provocato un allagamento, con le strade che si sono trasformate in fiumi: cosa è successo

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il nord della giornata di ieri, le piogge e i temporali si sono spostati al sud, e una delle zone maggiormente interessate è stata quella di Ischia. Come da immagini che stanno circolando sul web nelle ultime ore – e che trovate in fondo alla pagina – l’isola campana è stata letteralmente sommersa dall’acqua a causa di un violento nubifragio abbattutosi proprio nella giornata di oggi, martedì 23 settembre 2025. Come spesso e volentieri accade, si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua, con tantissima pioggia caduta nel giro di brevissimo tempo.

Allerta meteo oggi, 23 settembre 2025/ Arancione in Lombardia, Veneto e Lazio: scuole chiuse a Como

Il risultato è stato che le strade si sono trasformate in fiumi, locali e cantine a piano terra sono risultati allagati e i vigili del fuoco sono stati costretti a decine di interventi. Come riferisce TgCom24.it, alcuni Comuni dell’isola di Ischia hanno emesso un avviso invitando i cittadini a ripararsi in casa, evitando di spostarsi a piedi, in auto o con qualsiasi altro mezzo, se non strettamente necessario, sospendendo anche ogni attività esterna. E’ stata evacuata anche una scuola, quella dell’infanzia presente al porto, per via dell’acqua che è entrata copiosa nell’edificio a causa di alcune infiltrazioni sul tetto.

Maltempo a Milano e in tutta Lombardia/ Disagi tra Como e Alessandria per la forte pioggia delle ultime ore

MALTEMPO ISCHIA, FRA FRANE E ALLAGAMENTI: NESSUNA SEGNALAZIONE NEL RESTO D’ITALIA

Da segnalare anche due auto dei carabinieri completamente sommerse dall’acqua, così come dai filmati che sono stati postati stamane. Non mancano le frane, in particolare a Casamicciola, Comune che era già stato colpito da un evento disastroso tre anni fa, nel 2022, e problemi si registrano anche a Lacco Ameno.

Nel resto del Paese non si segnalano particolari situazioni problematiche, anche se il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, ha invitato i residenti a limitare il più possibile gli spostamenti visti i forti temporali attesi. Ricordiamo che è stata emessa allerta arancione nella regione, così come in Lombarda e nel Lazio ma al momento, al di fuori della suddetta situazione di Ischia, non sembrano essere state segnalate particolari situazioni di disagio.

Allerta meteo oggi, 22 settembre 2025/ Milano in arancione, nove regioni in giallo: le previsioni