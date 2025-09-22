Maltempo a Milano nel corso della nottata: numerosi disagi tra Como e Alessandria a causa della forte pioggia che si è registrata nelle ultime ore

Con un’allerta meteo arancione già diramata in queste ore dalla Protezione Civile e numerosi disagi collegati allo sciopero e alle manifestazioni di oggi, il maltempo a Milano e in Lombardia aggiunge ulteriori complessità a una situazione che sembra essere già precaria con decine e decine di interventi da parte dei Vigili del Fuoco nel corso delle ultime ore e alcune criticità che si sono verificate nel corso della notte nell’area di Como e (nel vicino Piemonte) di Alessandria; tutto il maltempo a Milano continua a imperversare e non dovrebbe attenuarsi neppure nel resto della giornata.

Prima di arrivare al maltempo a Milano, vale la pena ricordare che attualmente l’intera fascia settentrionale della nostra bella penisola è interessata da un’importante perturbazione che segna l’effettivo inizio della primavera: secondo gli esperti meteorologi non si dovrebbe trattare di nessun fenomeno particolare, ma solamente della consueta pressione che si è sviluppata in quota a causa dei cambiamenti repentini di temperature nelle ultime giornate.

Maltempo a Milano, in Lombardia e in Piemonte: monitorato il Lambro e nell’alessandrino chiuse alcune strade

Entrando nel merito della situazione odierna del maltempo, prima di passare a Milano vale la pena precisare che attualmente la situazione meteorologica più complessa sembra interessare l’area di Como: proprio nel comasco, infatti, nella notte le intense piogge hanno causato una frana sulla provinciale cosiddetta “Lariana” – che, non a caso, attualmente risulta chiusa al traffico – nella quale è rimasta coinvolta anche una vettura, fortunatamente vuota nel momento in cui la smottamento l’ha colpita.

Similmente, il maltempo nel frattempo si è abbattuto anche in Piemonte costringendo il comune di Alessandria a chiudere temporaneamente alcuni istituti scolastici tra i comuni di Ovada, di Gavi, di Tassarola, di Bosio e di Silvano d’Orba; mentre alcuni allagamenti si sono verificati anche ad Acqui Terme, a Denice e a Cartosio, con la fuoriuscita del Rio Lovassina che ha costretto l’amministrazione alessandrina a chiudere via Genova nel comune di Spinetta Marengo.

Più tranquilla – ma in via di peggioramento – la situazione del maltempo a Milano con la nottata che ha fatto registrare fino a 80 millimetri di pioggia nei comuni Paderno Dugnano e Seveso: tutto resta (assicura l’assessore Marco Granelli) per ora sotto controllo con il monitoraggio del Lambro che non fa registrare alcuna particolare criticità e le barriere mobili che sono state già posizionate nel quartiere di Ponte Lambro.

