Maltempo a Napoli, fiume di fango al Vomero e danni ad abitazioni/ Interrotta la fornitura d’acqua

Il maltempo a Napoli sta creando non pochi problemi, con alcune vie del Vomero che sono state travolte da un fiume di fango. I danni più consistenti sono stati rilevati, come riportato da TgCom24, in via Solimena, dove lo scorso 21 febbraio si era formata una voragine proprio a causa delle forti piogge. Le abitazioni e i locali commerciali che si sono allagati sono numerosi. È per questo motivo che i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono a lavoro per monitorare la situazione e aiutare i cittadini. Non sono stati al momento disposti sfollamenti.

È stata intanto interrotta con urgenza la fornitura d’acqua nella zona e al momento non è possibile prevedere i tempi di ripristino del servizio. Era accaduto anche a fine marzo. Il motivo sarebbe da ricondurre al fatto che un altro tratto della fognatura ha ceduto. “A causa delle sollecitazioni è crollato il manufatto fognario trascinando con sé i tubi posti all’interno e riempiendo d’acqua la voragine che si era aperta lo scorso 21 febbraio in via Morghen e dove da alcuni giorni erano in corso i lavori di riempimento. Per procedere a tutte le attività necessarie è stata staccata la fornitura idrica in via Morghen e via Bonito che sarà ripristinata non appena le condizioni di sicurezza lo renderanno possibile”, ha informato Abc.

Maltempo a Napoli, fiume di fango al Vomero e danni ad abitazioni: i commenti della politica

“Purtroppo stiamo assistendo a un disastro annunciato, frutto di anni di inaccettabile superficialità nella gestione del sottosuolo”, così Francesco Emilio Borrelli di Europa+ ha commentato i danni causati dal maltempo a Napoli e in particolare nella zona del Vomero. “Prima di tutto va garantita la massima assistenza ai cittadini, che non possono essere abbandonati a loro stessi di fronte a questo problema. Bisogna procedere al più presto a una verifica puntuale dell’intero sottosuolo collinare e della rete idrica per arrivare alle cause dei continui allagamenti dell’intera zona che stanno causando disagi pesanti a famiglie e commercianti”.

Anche la politica locale chiede aiuti. “Chiediamo al Sindaco di venire di persona per rendersi conto del reale problema che il Vomero sta attraversando negli ultimi mesi e se ci fosse la necessità di dichiarare lo stato d’allerta”, ha affermato il consigliere Ivan Venanzoni rivolgendosi a Gaetano Manfredi.











