Maltempo, allerta meteo gialla a Roma/ Temporali e piogge, venti di burrasca a Genova

Una perturbazione in arrivo sull’Italia preannuncia una nuova ondata di maltempo con allerta meteo tra gialla e arancione in svariate Regioni. Una prima moderata fase di maltempo l’avevamo già notata nella giornata odierna e proseguirà anche domani e poi ancora venerdì, quando gli esperti de IlMeteo.it prevedono una giornata tutt’altro che semplice. A farla da padrona saranno le forti piogge accompagnate da nevicate copiose sulle Alpi. A partire dalla prossima notte, forti rovesci e locali nubifragi interesseranno soprattutto il Levante ligure, fino all’alta Toscana, per poi interessare tutta la fascia tirrenica e in particolare Lazio, Campania, ma anche la Sardegna occidentale. Il maltempo colpirà anche la Capitale. E’ stato il Centro funzionale regionale della Protezione civile del Lazio a diramare nella giornata di oggi “l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale” per la giornata di domani e per le successive 12 ore con un livello di criticità giallo. Roma e Bacinini costieri Sud saranno interessate dalla mattina di domani da rovesci e temporali. Per la giornata di domani, spiega ancora Fanpage, a causa di un vortice di bassa pressione e a venti di Scirocco sarà prevista forte pioggia con temperature che a Roma oscilleranno tra i 13 ed i 16 gradi.

MALTEMPO, ALLERTA METEO GIALLA A ROMA E GENOVA

Il maltempo riguarderà anche Genova dove un’allerta meteo è prevista soprattutto per la giornata di venerdì. Il centro Meteo Arpal, scrive Repubblica.it, ha emesso un avviso meteorologico per il prossimo 20 dicembre annunciando una giornata fortemente perturbata. Per venerdì è stato quindi segnalato uno stato di pre allerta (ovvero con potenziale criticità superiore a gialla per quanto attualmente prevedibile) con forti precipitazioni e venti di burrasca e mareggiate. La possibilità di forti temporali in città è molto alta soprattutto nelle ore centrali con un esaurimento dei fenomeni atteso a partire da Ponente solo in serata. Grande attenzione sarà posta proprio ai forti venti che potrebbero soffiare fino a 80-90 km orari. A tal fine sono annunciate le ordinanze del sindaco di Genova Marco Bucci che dispongono alcune misure cautelari tra cui: divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro per il 20 dicembre così come la chiusura al pubblico di parchi e giardini.

