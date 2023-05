Maltempo, allerta Rossa in Emilia Romagna/ Arancione in Lombardia, Marche e Toscana

Quella di oggi sarà un’altra giornata in cui il maltempo prevarrà sulla maggior parte delle regioni d’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino con una serie di allerte, a cominciare da quella rossa che persiste sull’Emilia Romagna, territorio falcidiato dalle piogge negli ultimi tre giorni. Ma non solo, visto che l’ultimo bollettino nazionale di criticità e allerta, ha segnalato un’allerta arancione in Lombardia sui settori confinanti con l’Emilia, e su alcune zone delle Marche e della Toscana, oltre ad un’allerta di colore gialla in otto regioni.

Nel dettaglio le previsioni meteo parlano di fenomeni in attenuazione per le prossime ore, ma sulla maggior parte della nostra penisola si verificheranno piogge e temporali che insisteranno in particolare sulle aree già alluvionate e colpite, a cominciare proprio dalla sopracitata Emilia Romagna, facendo quindi alzare l’allerta per rischio idraulico e idrogeologico oltre a quella per temporali. Per quanto riguarda le zone interessate, allerta rossa per elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna, allerta arancione sul nord est della regione, sulla Bassa pianura orientale del Lombardia, sui settori meridionali delle Marche sulla Romagna Toscana.

MALTEMPO, ALLERTA METEO IN NUMEROSE REGIONI D’ITALIA: ATTESA PIOGGIA ANCHE NEL WEEKEND

Allerta gialla invece in altri settori delle tre regioni suddette ma anche in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Molise. Per la giornata di oggi sono attese piogge anche se meno intense rispetto a quelle delle ultime 48 ore, soprattutto sul Nord-Ovest, regioni centrali, Puglia e Basilicata e in estensione nel pomeriggio sul Centro-Sud.

E la situazione non dovrebbe migliorare nel weekend, visto che anche per sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 sono attesi piogge e temporali su numerose regioni d’Italia. Ricordiamo che il maltempo di queste ore ha causato l’annullamento del Gran Premio di Formula 1 previsto inizialmente domenica prossima a Imola. Si è invece deciso di far svolgere regolarmente il concerto di Bruce Springsteen previsto a Ferrara.

