Maltempo Campania: pioggia e forte vento/ Interrotta la linea circumvesuviana

Maltempo Campania, prorogata l’allerta meteo nella regione guidata da Vincenzo De Luca. Inizialmente prevista fino alle ore 9.00 di oggi, è stata estesa fino alle 18.00 a causa del rischio di piogge e forte vento. Come evidenziato dalle autorità, è prevista metà regione con allerta arancione e metà regione con allerta gialla. L’allerta arancione prende in considerazione Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Alta Irpinia e Sannio, mentre l’allerta gialla riguarda Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Tanagro; Basso Cilento. La Regione ha poi spiegato che per le ore nove successive alle 21 è prevista allerta gialla ovunque. La Protezione civile campana ha inoltre raccomandato alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure destinate a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Lo riporta Il Mattino.

MALTEMPO CAMPANIA: INTERROTTA LA LINEA CIRCUMVESUVIANA

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul maltempo che sta colpendo la Campania, vi ricordiamo che nelle zone in allerta arancione si prevedono «Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente di moderata o forte intensità.I venti tenderanno a divenire forti o molto forti, dal pomeriggio-sera, con possibili raffiche». Ma non solo: «Il mare tenderà a divenire agitato, soprattutto al largo, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti». Notizia di pochi minuti fa è la decisione di interrompere la linea circumvesuviana: il maltempo sta creando parecchi disagi ai trasporti in tutta la Regione. Questo l’annuncio del sito dell’Ente autonomo Volturno: «Fino a nuovo avviso la circolazione ferroviaria della linea Napoli-Baiano è interrotta tra le stazioni di Nola (Napoli) e Baiano (Avellino)». Per i pendolari è stato predisposto il servizio sostitutivo bus.



