MALTEMPO, CICLONE DEBI OGGI SU MILANO E BRIANZA/ “Nuova super tempesta sull’Europa occidentale”

C’è il rischio di una nuova giornata di passione oggi in Italia per il maltempo, ed in particolare per la Lombardia, Milano e la Brianza dove è atteso il Ciclone Debi. Dopo il passaggio di Ciaran che ha causato non pochi danni e anche sette vittime in Toscana, una nuova allerta meteo per forti temporali e non solo. “La tregua dal maltempo sarà brevissima: nelle prossime ore è in arrivo un’altra super tempesta sull’Europa occidentale”, spiegano gli esperti di IlMeteo.it. Debi, che l’Università di Berlino chiama anche Fred è “un profondo ciclone dalle caratteristiche Extra-Tropicali con valori di potenziale poco più alti di Ciaran”, e i suoi effetti si vedranno in particolare “nel weekend su Spagna, Francia, Inghilterra, Svizzera, Germania e pure in Italia”.

Allerta meteo Toscana, piena Arno passata da Firenze/ Musumeci: “5 mln di euro per la regione”

Ma cosa porterà? Sempre stando agli esperti meteo sono attesi “venti tempestosi che sulla Manica e il Golfo di Biscaglia potranno superare i 140/160kmh. Porterà piogge molto intense e potrebbe aggravare le già critiche condizioni idrogeologiche”. In Italia è attesa in particolare dal pomeriggio di oggi, 4 novembre 2023: attendiamo aggiornamenti sperando che siano lievi. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Allerta meteo Milano, fiume Seveso monitorato/ Il Lambro ha superato il livello di allarme

MALTEMPO, CICLONE DEBI OGGI SU MILANO E BRIANZA, PREVISIONI METEO: IN ARRIVO FORTI PIOGGE (4 NOVEMBRE 2023)

Il Lambro di nuovo sotto osservazione a causa del maltempo. Ma non è l’unico corso d’acqua monitorato: le forti e significative piogge hanno causato un aumento importante anche dei livelli del Seveso. Le previsioni degli esperti di 3B Meteo mettono in guardia Milano e la Brianza dall’arrivo nel weekend del ciclone Debi. Il sole non resisterà a lungo, infatti nel pomeriggio di oggi ci sarà un repentino cambio del tempo che porterà ancora forti piogge. L’arrivo del ciclone Debi in Brianza è previsto dopo le 14 di oggi, sabato 4 novembre 2023, secondo quanto riportato da Monza-news. In arrivo violenti acquazzoni che purtroppo andranno a impattare su terreni già pieni dell’acqua piovuta in settimana. Infatti, potrebbero causare seri problemi idrogeologici.

Scuole chiuse domani 3 novembre per allerta meteo/ Chiusure in Veneto, Liguria, Toscana e Campania

Grande attenzione da parte della Protezione civile, perché seppure il Lambro sia esondato “solo” nel Parco di Monza, è pur vero che i limiti di guardia si avvicinano. La situazione dovrebbe migliorare nella giornata di domenica, infatti sono previste schiarite un po’ ovunque e temperature attorno ai 15 gradi. «Meno male che stanotte abbiamo deciso di tenere ancora fuori le comunità del Parco Lambro e che la vasca di Milano del Seveso è pronta ad accogliere acqua se i livelli continuano a salire. Massima attenzione», ha scritto sui social nelle scorse ore l’assessore alla Protezione civile, Marco Granelli.

PREVISIONI METEO, “IN ARRIVO UNA PERTURBAZIONE INTENSA”: COS’È IL CICLONE DEBI?

Non si ferma l’ondata di maltempo nel Centro e Nord Italia, anzi la pioggia sarà ancora protagonista per il ciclone Debi. Antonio Sanò, meteorologo fondatore de IlMeteo.it, all’AdnKronos ha spiegato che, sebbene la «disastrosa perturbazione» che ha colpito in particolare la Toscana ieri si sta allontanando, oggi ne arriva un’altra, «meno forte ma comunque piuttosto intensa». La tempesta è un profondo ciclone dalle caratteristiche extratropicali che lascerà il segno anche in Italia. Oltre a coinvolgere Liguria, alta Toscana e arco alpino, colpirà Lombardia. «Domani, inoltre, è prevista neve a 1200 metri sulle Alpi, quindi a quote basse».

Dunque, il weekend si chiude con l’inizio di una nuova fase di maltempo, ma più breve. «Da domenica ci saranno ancora piogge, questa volta però sulle regioni centro meridionali, come Lazio, Campania e Calabria. Poi dovrebbe tornare il sole». L’esperto ha aggiunto che la settimana prossima non è prevista pioggia, precisando che però «sulla pianura Padana torneranno le nebbie. Inoltre, avremo un abbassamento delle temperature: prevediamo 0° ad Aosta e Bolzano, 4° a Milano, 4-5° a Torino. Le temperature si abbassano perché sta giungendo un’aria più fredda che, appunto, porterà anche la neve sulle Alpi».











© RIPRODUZIONE RISERVATA