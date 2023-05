Maltempo Emilia “A Conselice fogna a cielo aperto”/ “Basta uno schizzo per ammalarsi”

Storie Italiane ha aperto la puntata di oggi, venerdì 26 maggio 2023, dedicando ancora una volta ampio spazio al maltempo in Emilia Romagna. A Conselice purtroppo la situazione resta drammatica visto che le acque hanno invaso il paese, creando un grande immenso lago di acque purtroppo putride che possono provocare gravi malattie.

Valerio Rossi Albertini, in studio a Storie Italiane, ha commentato: “Il rischio sanitario c’è, abbiamo all’interno di queste acque tutta la materia organica che è in stato di decomposizione, rifiuti domestici ma anche tutte le ramaglie, le sostanze che si trovano sulle erbe, si è trasformato tutto in una biomassa in decomposizione, ed è un terreno fertile di coltura per tutti i germi contro i quali è necessario fare la vaccinazione antitetanica ma si rischiano anche malattie gastro intestinali visto che c’è un collegamento diretto fra il sistema fognario e l’acqua esterna. Tutti i batteri della fogna sono entrati nello stagno – ha proseguito Valerio Rossi Albertini – di questa palude e di questo acquitrino malsano. E’ capitato che siano stati creati dei laghetti e degli stagni a causa delle piogge – ha ricordato il fisico del CNR – ma qui siamo in un centro abitato che risulta essere basso e impermeabile”.

MALTEMPO EMILIA ROMAGNA: “SCENE CHE CI RICORDANO IL COVID”

Oggi, proprio per evitare una serie di problemi sanitari, è stato disposto il richiamo della vaccinazione antitetanica alla popolazione di Conselice e dintorni: “L’antitetanica si fa – ha detto ancora Valerio Rossi Albertini commentando le immagini che giungono in studio, gente incolonnata in attesa del vaccino – è una profilassi, ma il richiamo dell’antitetanica è dovuto al fatto che ci sono batteri e germi che sono pervasivi,.

“L’acqua – ha continuato l’esperto – ha invaso tutti gli spazi urbani, evoca un pochino le scene del covid: quando c’è un’emergenza collettiva bisogna fare questo ma anche usare le mascherine. Questi miasmi, queste esalazioni putride, una volta si definivano aria malata e viziata… basta uno schizzo di quest’acqua per contrarre malattie intestinali e gastroenteriche, che possono avere una ripercussione su una situazione già disagiata”.

