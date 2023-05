Maltempo Emilia, anche oggi allerta rossa/ Attesa visita di Von der Leyen e nuovo Cda

Anche per la giornata di oggi la protezione Civile ha diramato l’allerta rossa per l’Emilia Romagna per via del maltempo. Dalla giornata di ieri si è abbattuta sull’Italia una nuova perturbazione che portato piogge e temporali, a volte anche grandinate, in numerose regioni del centro nord, fra cui il Piemonte (per cui è stata diramata l’allerta arancione), l’Abruzzo, la Lombardia, la Sardegna e la Toscana, tutte regioni per cui è stata invece diramata l’allerta gialla. Intanto quella di oggi sarà una giornata importante per l’Emilia Romagna per vari motivi, a cominciare dalla visita nelle terre alluvionate della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.

Al suo fianco ci sarà il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nonché il governatore della Regione, Stefano Bonaccini. Si sorvoleranno le zone più colpite dell’emergenza e come spiegato ieri dal presidente regionale, verrà chiesta l’attivazione del fondo di solidarietà di modo da poter ottenere ulteriori fondi per la ricostruzione. E sempre oggi, attorno alle ore 18:00, previsto un nuovo consiglio dei ministri per aggiungere ulteriori misure e risorse oltre a quelle già ufficializzate lo scorso 23 maggio.

MALTEMPO EMILIA, SCHILLACI: “NO RISCHIO SANITARIO IN REGIONE”

Ieri è intervenuto invece il ministro della salute, Orazio Schillaci, che ha diramato un’allerta in merito al rischio sanitario delle acque nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna: “Raccomandiamo ai cittadini delle zone alluvionate in Emilia-Romagna di seguire le indicazioni e adottare i comportamenti suggeriti dal Dipartimento di Sanità Pubblica Ausl Romagna”, invitando la popolazione locale ad usare la massima prudenza e attenzione durante le operazioni che dovessero portare a “contatto con l’acqua alluvionale”, specificando comunque che al momento “non esiste al momento nessun rischio sanitario in Romagna”.

Da segnalare infine che nella giornata di ieri si sono registrati un’altra trentina di interventi da parte dei vigili del fuoco nella provincia di Modena a causa di alcuni violenti temporali che si sono nuovamente abbattuti in quelle zone nelle scorse ore.











