Maltempo Emilia Romagna, 2 morti/ A14 sconsigliata al traffico, migliaia evacuati

Un’altra notte di passione in Emilia Romagna a causa del maltempo. Da 24 ore forti piogge stanno interessando tutta la zona di Forlì-Cesena, con inondazioni e allagamenti. Si sono registrati purtroppo anche due morti, leggasi un anziano che viveva a Forlì nei pressi del fiume Montone, e un 70enne di Ronta di Cesena, ma il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore visto ci sono quattro persone disperse, una a Cesena, tre a Forlì, che stanno tenendo in allarme i soccorritori e i parenti. Numerose le criticità registrate, a cominciare dal tratto romagnolo dell‘Autostrada A14.

Come fa sapere Autostrade per l’Italia: “si stanno determinando diffusi allagamenti nell’area romagnola dove in molti casi lungo la A14 l’acqua ha raggiunto il piano viabile: il transito è sconsigliato e non è esclusa la possibilità di chiudere temporaneamente al traffico alcuni tratti della stessa A14 tra Castel San Pietro e Cattolica”. Anche a Bologna la situazione è tutt’altro che rosea, e il Comune ha fatto sapere che la viabilità è compromessa in numerose zone della città di conseguenza “Invitiamo la popolazione a effettuare solo spostamenti realmente urgenti”. I fiumi hanno continuato a crescere nella notte, uscendo dagli argini e invadendo diverse aree della Romagna, come ad esempio a Bagnacavallo (Ravenna): “La situazione degli allagamenti – ha fatto sapere il Comune – sta rapidamente peggiorando in buona parte del territorio a seguito della rottura dell’argine a Boncellino e delle criticita’ sulla rete scolante”, aggiungendo che molte strade non sono percorribili e che si stanno verificando esondazioni anche sul fiume Senio in località Cotignola.

MALTEMPO EMILIA ROMAGNA: “VIABILITA’ COMPLESSA”

Il vice capo Dipartimento Protezione Civile, Titti Postiglione, a Rai News, ha aggiunto: “È complessa la viabilità, con molte strade allagate, gli spostamenti sono difficili se non con mezzi attrezzati, ci sono problemi anche sulla viabilità nazionale, si consiglia di evitare alcune arterie e sono sconsigliati i movimenti da sud. C’è l’interruzione dei servizi ferroviari regionali e tutta la tratta adriatica deviata sulla tirrenica; l’invito è adottare misure di massima cautela, l’emergenza non è assolutamente finita, bisogna ascoltare le indicazioni, le operazioni di soccorso possono essere complesse e mettere a rischio i soccorritori”.

Infine le parole del sindaco di Faenza, Massimo Isola: “Abbiamo passato una nottata che non potremo mai più dimenticare. Un’alluvione che la storia della nostra città non aveva mai conosciuto. Qualcosa di inimmaginabile. Centinaia e centinaia di persone al lavoro da tutta la notte, stanno continuando a intervenire nelle aree allagate con un unico obiettivo: mettere in sicurezza tutte le persone ancora in difficoltà. Per questo motivo invito chiunque sia a conoscenza di parenti o amici al momento irrintracciabili a segnalarmelo tramite messaggio privato”. Migliaia gli evacuati, la circolazione dei treni è interrotta e diverse le scuole chiuse.











