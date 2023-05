Maltempo Emilia Romagna, allerta rossa: 14 morti/ Ancora temporali nel weekend

Anche per la giornata di oggi, venerdì 19 maggio 2023, la Protezione Civile ha diramato un’allerta di colore rosso in Emilia Romagna per maltempo. Il bilancio attuale è di 14 vittime (l’ultima trovata proprio in questi minuti, un 74enne), e di circa 10mila sfollati, e nel frattempo non si placano gli allegamenti. Come riferisce TgCom24.it nella notte si sono registrate altre inondazioni, e ancora una volta ad essere maggiormente colpita in Emilia Romagna è stata la provincia di Ravenna, dove le autorità sono state obbligate ad effettuare altre evacuazioni.

In molti paesi vi sono abitazioni e interi quartieri senza luce ne tanto meno acqua potabile, mentre sull’Appennino alcune frazioni sarebbero isolate a cause della frani, in particolare nella provincia di Forlì. Si sta lavorando senza sosta per mettere in sicurezza le persone, dopo di che si farà la conta dei danni che ammontano a miliardi di euro secondo il governato Bonaccini. Nel frattempo il governo chiederà l’attivazione del Fondo di solidarietà europeo e attraverso il Consiglio dei Ministri in programma il prossimo 23 maggio dichiarerà lo stato di calamità. La situazione meteo è leggermente migliorata nelle ultime 24/36 ore, ma la pioggia che è caduta in questi giorni ha causato l’inondazione di oltre 20 fiumi, ma anche 280 frane e più di 400 strade interrotte.

MALTEMPO EMILIA ROMAGNA, PICHETTO FRATIN: “COME IL TERREMOTO”

“È stato come il terremoto. Undici anni dopo. Speriamo sia finita”, le parole del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, rilasciate stamane al “Corriere della Sera’ dopo il suo viaggio a Bologna per esprimere la vicinanza propria e del governo alle popolazioni colpite: “Martedì verrà deliberato lo stato di calamità per le zone colpite dall’alluvione – ha aggiunto – c’è il blocco di mutui e riscossioni tributarie. Speriamo sia finita. Ma la prevenzione va fatta. Altrimenti ci saranno stragi anche peggiori”.

Picchetto sottolinea l’esigenza di “agire subito”, di avere “meno burocrazia, pareri e comitati inutili”. Da segnalare anche maltempo su altre regioni, a cominciare da Lombardia (allerta arancione), quindi Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Piemonte e Toscana, dove invece è stata diramata l’allerta gialla.

MALTEMPO EMILIA ROMAGNA, IL COMMENTO DI BONACCINI E LE PREVISIONI METEO

Parlando stamane con Mattino Cinque News, il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha spiegato: “In 36 ore è caduta la quantità d’acqua di 36 mesi, ed è caduta con un effetto tropicale, l’acqua non veniva più assorbita nel terreno, defluiva nei fiumi, ma il mare ha respinto l’acqua, ingrossando i fiumi verso l’entroterra. Il prof Cacciamani ha detto che a memoria d’uomo non conosce un evento del genere”. Stefano Bonaccini ha preferito poi non entrare nella polemica politica mentre in merito al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, che si è tenuto ieri sera nonostante l’alluvione, ha ammesso: “Non ho potuto seguire direttamente la questione, ma la cosa importante è che è andato tutto bene, Ferrara è stata colpita marginalmente dal maltempo, ero concentrato sul Gp di Imola”.

E le previsioni meteo non promettono purtroppo niente di bene per le prossime 24 ore visto che Mattino Cinque News, in merito a quanto accadrà fra oggi e domani, prevede altre piogge nelle zone già martoriate dell’Emilia Romagna. Non si tratta di bombe d’acqua ma comunque di pioggia su pioggia: il sole avrebbe permesso una maggiore evaporazione dell’acqua caduta copiosa e ad “asciugare” le zone alluvionate. Per il bel tempo bisogna attendere l’inizio della prossima settimana, quando le temperature tenderanno a risalire.











