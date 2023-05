Maltempo Emilia Romagna, allerta rossa: 14 morti e un disperso/ Mancano cibo e acqua

Prosegue l’ondata di maltempo in Emilia Romagna e anche per la giornata di oggi, sabato 20 maggio 2023, la Protezione Civile ha amesso un allerta di colore rosso per rischio idrogeologico. Le previsioni meteo per le prossime ore danno ancora pioggia, anche se comunque non dovrebbero verificarsi i violenti temporali che si sono abbattuti ormai da una settimana in regione. Da domani, poi, la situazione dovrebbe decisamente migliorare con il sole che comincerà a fare capolino fra le nuvole. Intanto sono state confermate le vittime dell’alluvione, 14, ma il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi visto che una persona risulta essere dispersa nel ravennate, e non si hanno sue tracce da ore.

Gli evacuati restano 15mila, e in Emilia Romagna iniziano a scarseggiare cibo e acqua per via delle numerose strade che risultano essere impercorribili, circa 500 in tutta la regione. Fortunatamente è stato riaperto stamane, poco dopo le ore 6:30, il tratto dell’Autostrada A14, la Bologna-Taranto, fra Faenza e Forlì, che era stato in precedenza chiuso per alluvione, rendendo così disponibili al traffico due corsie per senso di marcia. Era stato chiuso ieri sera per permettere ai tecnici di Autostrade per l’Italia di intervenire con le operazioni di ripristino dopo i danni causati dalle inondazioni, di modo da riaprire il prima possibile la strada.

MALTEMPO EMILIA ROMAGNA: SERVONO CIBO, ACQUA E DETERSIVI

Al momento la situazione non presenta particolari criticità e i veicoli stanno circolando senza problemi di traffico. Come detto sopra, il problema principale attuale resta la scarsità di cibo, ma anche di detersivi per pulire le case invase dal fango, nonché di acqua da bere in quanto spesso e volentieri i rubinetti sono impraticabili e l’acqua non risulta essere potabile per via del disastro causato dal maltempo. In campo vi sono comunque migliaia di volontari, fra cui i cosiddetti “Angeli del fango”, che stanno aiutando la popolazione colpita di modo da poter tornare il prima possibile a vivere una vita normale.

