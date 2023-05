MALTEMPO EMILIA ROMAGNA, ALLERTA ROSSA: 2 MORTI/ Video “chiederemo stato d’emergenza”

Sono due le vittime del maltempo in Emilia Romagna. Si aggrava il bilancio nelle ultime ore. Un uomo di 78 anni è stato trovato morto a causa del crollo della sua casa a Fontanafelice (Bologna) per una frana. Stando a quanto riportato dall’Ansa, non risultano altre persone disperse nella zona del crollo. Invece in mattinata è morto un uomo di oltre 80 anni a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dalle acque del Senio esondato. “Siamo particolarmente preoccupati per l’area metropolitana. Il quantitativo di pioggia caduto è molto elevato, bisogna prestare molta prudenza. Nonostante i disagi dobbiamo continuare a monitorare e lavorare“, ha dichiarato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha anticipato di essere “già al lavoro per chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale: faremo tutto ciò che serve per garantire assistenza e sostegno alle persone coinvolte, per i danni e le conseguenze del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione, in particolare la Romagna“.

La Protezione Civile ha confermato per domani l’allerta rossa per rischio idraulico, e non per temporali, in quattro aree dell’Emilia-Romagna: pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, collina bolognese, costa romagnola, bassa collina e pianura romagnola. Invece, allerta arancione sempre per rischio idraulico, sulla pianura modenese di Secchia e Panaro, sulla montagna bolognese, sull’alta collina romagnola e sulla montagna romagnola. Allerta arancione, ma in questo caso per rischio idrogeologico, sulla montagna emiliana centrale, la collina emiliana centrale, la collina bolognese, la montagna bolognese, l’alta collina e la montagna romagnola. (agg. di Silvana Palazzo)

MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA, ALLERTA ROSSA: BLACKOUT ALL’AEROPORTO DI BOLOGNA

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta seguendo l’evoluzione del maltempo che ha colpito soprattutto l’Emilia Romagna. Come precisato in una nota, la premier è in costante contatto con le autorità, ha contattato il ministro Nello Musumeci, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, a cui ha espresso solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite, e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Quest’ultimo è atteso a Bologna: effettuerà anche un sorvolo sulle zone più colpite insieme alla vicepresidente Priolo. Le conseguenze del maltempo sono gravi, nonostante l’allerta meteo rossa non facesse presagire nulla di buono. A Faenza si è registrata l’esondazione del Lamone, ora è osservata speciale la zona di Bagnacavallo, tra le situazioni più critiche per l’evolversi degli allagamento. Numerose le evacuazioni: la più significativa proprio a Faenza, 250 persone, poi Castel Bolognese e Conselice, circa 60 ciascuna, più altre con numeri inferiori, stando ai dati forniti dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna.

Il maltempo ha provocato danni e disagi anche all’aeroporto Marconi di Bologna, dove si è verificato un blackout di circa due ore. Di conseguenza, sono stati bloccati i varchi di sicurezza e i gate di imbarco. I controlli di sicurezza alle partenze sono stati eseguiti manualmente, con rallentamenti nelle operazioni di imbarco. Infatti, i voli in partenza hanno subito ritardi medi di circa un’ora. Alla base del blackout un guasto alla cabina Enel di via dell’Aeroporto che si è verificato alle ore 9 circa. La situazione è progressivamente tornata alla normalità dalle 10:30. Intanto, permane allerta rossa fino alla mezzanotte di domani nelle aree centro orientali della regione, in particolare nel bolognese e in Romagna. Allerta arancione sull’Appennino riminese, gialla nell’Appennino tra Reggio e Modena, nella pianura modenese e nel ferrarese. (agg. di Silvana Palazzo)

#Maltempo #Ravenna, esondazione torrente Sillaro, nella clip il sorvolo dell’elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di Bologna tra Massa Lombarda e Conselice [#2maggio 19:00] pic.twitter.com/TrQ0zLKuMt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 2, 2023

MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA, ALLERTA ROSSA: MORTO 80ENNE TRAVOLTO DA PIENA

Storie Italiane si è collegata dalle zone alluvionate dell’Emilia Romagna a seguito della violenta ondata di maltempo che ha colpito la regione dalla tarda serata di ieri. La pioggia è caduta copiosa in diverse città della regione fra Forlì, Cesena, Imola, Bologna e Faenza, provocando inondazioni e numerosi disagi alla popolazione locale. “Il consiglio è di rimanere in casa – le parole dell’inviata del programma di Rai Uno – non percorrere vie e ponti a rischio, non scendere negli scantinati e nei garage, ed evitare di percorrere i sottopassi. Chi è in zone già allagata deve chiamare il 115 per chiedere di essere evacuato. Le autorità stanno monitorando la situazione molto attentamente già da ieri, ma la situazione è in evoluzione e anche i soccorsi e i piani operativi”.

Al momento si segnala una vittima, un 80enne del bolognese che pare sia uscito in bicicletta nonostante i divieti, e che sarebbe stato travolto dalla piena e sarebbe poi deceduto. “Le previsioni parlano di un miglioramento delle condizioni meteo – ha aggiunto l’inviata – non dovrebbe più piovere, dovrebbe alzarsi la temperatura. Il problema deriva dall’enorme quantità di acqua caduta ieri che sta scendendo a valle, Poi aveva anche nevicato sull’Appennino, è una catena che sta scendendo a valle”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

MALTEMPO EMILIA ROMAGNA, ALLERTA ROSSA: ESONDAZIONI NEL RAVVENATE, FRANE A FORLÌ

C’è preoccupazione in Emilia Romagna dove, a causa di una violenta ondata di maltempo che sta colpendo la zona in queste ore, così come da allerta rossa dichiarata, è esondato il fiume Lamone nel ravennate. Come si legge su SkyTg24.it, tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evacuato a scopo precauzionale alcune abitazioni che si trovano a Faenza nei pressi del corso d’acqua. Sotto stretta attenzione anche il fiume Montone, che potrebbe superare secondo gli addetti ai lavori il livello 3, quello più alto di tutti.

Il Comune di Ravenna, attraverso la propria pagina Facebook, si è rivolta così ai suoi cittadini: “Si raccomanda la massima attenzione in particolare a chi abita nei pressi dei fiumi (in alcuni comuni della provincia ci sono state delle evacuazioni ed è opportuno per chi abita in prossimità dei fiumi tenersi pronti a qualunque evenienza) e si ricordano ancora una volta i più importanti comportamenti da adottare, all’insegna della massima prudenza: non recarsi negli scantinati, prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua e non accedere ai capanni presenti lungo gli stessi; non mettersi alla guida a meno che non sia strettamente necessario e, nel caso, prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati”. Stando all’ultimo aggiornamento sulla situazione maltempo delle ore 5:25, le due situazioni più critiche sono quelle sopra citate del Lamone e del Montone, di conseguenza l’amministrazione comunale “raccomanda la massima attenzione agli abitanti delle frazioni di San Pancrazio e Ragone, San Marco e tutte le case sparse in prossimità del fiume (per quanto riguarda il Montone); Santerno, Ammonite, Mezzano, Glorie e Torri per ciò che concerne il Lamone”.

MALTEMPO EMILIA ROMAGNA, ALLERTA ROSSA: LA SITUAZIONE DEI PONTI DELLA ZONA

Sul ponte Vico, dove transita il Montone, sono stati posizionati dei sacchi di sabbia, ed inoltre è stato chiuso in via precauzionale il ponte di Ragone, presidiato dalla Polizia locale in staffetta con la Guardia di Finanza, riaperto una volta che la situazione meteo lo consentirà. Si stanno monitorando anche ponti di Traversara e Villanova. Il Comune di Ravenna conclude dicendo: “Si raccomanda a tutta la cittadinanza di seguire per aggiornamenti i canali social del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale e il sito del Comune di Ravenna (www.comune.ra.it)”.

Da segnalare una situazione di forte criticità anche in quel di Forlì, dove si sono verificate delle frane a causa della pioggia caduta in maniera copiosa, con anche allagamenti. I maggiori problemi si sono registrati a Dovadola e Modigliana, dove sono state evacuate 12 persone. Allagata infine anche Imola con le strade che sembrano dei fiumi.











