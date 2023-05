Maltempo Emilia Romagna, prosegue l’allerta rossa/ Altri allagamenti nella notte

Un’altra notte di passione in Emilia Romagna a causa di un’ondata devastante di maltempo che non sembra voler allentare la presa. Nonostante le ultime previsioni meteo dessero segnali di miglioramento, la protezione civile è stata costretta a diramare una nuova allerta rossa per tutte le zone alluvionate per rischio idrogeologico. Del resto nelle ultime ore si sono verificati ancora allagamenti in Emilia Romagna ed in particolare nella provincia di Ravenna, una di quelle maggiormente falcidiate da questa nuova ondata di maltempo.

Come sottolineato dai colleghi di TgCom24.it, a seguito della frattura che si è verificata fra Reda e Fossolo, si è sovraccaricato il Canale emiliano-romagnolo e tutta la rete secondaria dei canali consortili, di conseguenza l’acqua ha invaso le campagna circostanti, registrando inondazioni a Godo, San Pancrazio e Villanova di Ravenna. Nel frattempo proseguono le evacuazioni, ieri già a quota 13/14 mila. Oggi sono stati allontanati dalle proprie abitazioni alcuni residenti di Castel Bolognese, sempre in provincia di Ravenna, dove si è anche registrato un problema di mancanza di acqua potabile conseguente il maltempo.

MALTEMPO EMILIA ROMAGNA, LIVELLO FIUMI CONTINUA A SALIRE

Il livello di quasi tutti i fiumi regionali continua ad essere sopra la soglia di emergenza, di conseguenza sono previste ancora piene in queste ore tenendo conto degli argini già indeboliti o danneggiati dopo i forti temporali di inizio mese. Il Comune di Ravenna ha quindi disposto un ordine di evacuazione immediata a persone e aziende di Villanova di Ravenna, Filetto e Roncalceci, per rischio di allagamenti provocati dalla rottura del Lamone tra Reda e Fossolo.

L’amministrazione ravennate ha fatto anche sapere che le persone devono rimanere nelle proprie abitazioni e non possono recarsi da amici e parenti. In caso di impossibilità a restare nelle proprie abitazioni è stata messa a disposizione l’area di accoglienza allestita presso Cinema City al Museo Classis di Classe. “Si sta procedendo a inviare dei pullman nelle frazioni interessate. Passare parola. Limitare al massimo gli spostamenti”, comunica l’amministrazione.

