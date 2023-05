Maltempo Emilia Romagna, trovata 15esima vittima/ Oggi giornata di lutto nazionale

Il maltempo che si è abbattuto una settimana fa sull’Emilia Romagna ha purtroppo causato la quindicesima vittima. Negli scorsi giorni il bilancio dei morti si era fermato a 14 ma restava una persona dispersa che è stata purtroppo rinvenuta nella serata di ieri, aggravando ulteriormente il computo dei decessi. Il corpo è stato trovato a Lugo, nel Ravennate, quella che resta la zona più colpita da alluvioni e inondazioni, e che di conseguenza sta facendo più fatica a ripartire rispetto al resto delle altre zone dell’Emilia Romagna.

Intanto nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sull’emergenza maltempo, emanando una serie di misure ad hoc. Presente il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, a fianco del governatore della regione Emilia Romagna Bonaccini e dei sindaci delle località alluvionate: “È un dl con i primi interventi urgenti – ha fatto sapere il premier – ci sono molte misure. Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre due miliardi di euro per le zone colpite. Il decreto prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino al 31 agosto”.

MALTEMPO EMILIA ROMAGNA, MELONI: “LAVORIAMO INSIEME PER LA RICOSTRUZIONE”

La leader di Fratelli d’Italia ha auspicato che “si continui a lavorare insieme anche nella fase della ricostruzione”, rivolgendosi proprio ai numerosi esponenti dell’Emilia Romagna presenti. Stanziati due miliardi di euro di aiuti, e fra le varie misure introdotte anche il blocco delle bollette fino al 31 agosto.

“Sul tema delle utenze – ha precisato la Meloni – è stata deliberata la sospensione da parte di Arera. Per quanto riguarda i mutui, non c’è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d’intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi”. Sul maltempo in Emilia è intervenuta anche la ministra del turismo, Daniela Santanchè “La Regione non è coperta dal fango, faremo una campagna per attirare turisti”, mentre per la giornata di oggi proclamato il lutto nazionale.

