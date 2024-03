Maltempo, frana nella notte in provincia di Genova/ Travolta una scuola ed evacuate abitazioni, nessun ferito

Una frana si è abbattuta nella notte a Crocefieschi, in provincia di Genova, a causa del maltempo che sta creando numerosi disagi in Liguria. Dei grossi massi, come riportato da TgCom24, sono precipitati contro una scuola elementare, quando per fortuna non c’era nessuno all’interno, data l’ora tarda. Un muro di sostegno è stato sfondato e diverse finestre si sono rotte. I danni sono ingenti, ma la sensazione è che sarebbe potuta essere una vera e propria tragedia. Nel caso in cui fossero in corso le attività didattiche, infatti, ci sarebbero potuti essere diversi feriti.

In queste ore i Vigili del Fuoco sono entrati nell’edificio per constatare quanto accaduto e prossimamente insieme ai tecnici del Comune cercheranno di capire se è possibile metterlo in sicurezza. È plausibile ritenere infatti che ci siano delle parti della struttura pericolante e che siano necessari degli interventi importanti per risanare le pareti, oltre alle finestre. È difficile pensare che i piccoli alunni potranno tornare in classe già a partire dalla prossima settimana.

Maltempo, frana nella notte in provincia di Genova: i danni

La scuola elementare di Crocefieschi, in provincia di Genova, non è stata tuttavia l’unica struttura ad essere colpita dalla frana e a subire dei danni a causa del maltempo. Anche la Chiesa del paese è stata sfiorata, per fortuna senza gravi danni. Inoltre, delle abitazioni sono state interessate dal fenomeno. Una è stata precauzionalmente evacuata dai Vigili del Fuoco, ad altre tre è stato interdetto l’accesso. Lo stesso è accaduto ad un campetto di calcio, dove il terreno ha ceduto. È per questo motivo che non potrà essere utilizzato fino a data da destinarsi.

La situazione in Liguria è comunque sotto controllo e finora non ci sono stati feriti a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Le autorità competenti, dai Vigili del Fuoco alla Protezione Civile, restano a disposizione della popolazione per eventuali bisogni.











