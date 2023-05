Maltempo, il parroco benedice il fiume in piena dal ponte/ Il video diventa virale

Dove non arriva l’uomo, qualcuno prova ad invocare l’intervento di Dio. Nel comune di Silvi, colpito dal terribile maltempo che ha messo in ginocchio alcune regioni italiane tra cui l’Abruzzo, un parroco ha provato a benedire il fiume in piena e straripato. Nelle prime ore della mattinata di giovedì 18 maggio, il sacerdote si è recato sul ponte del fiume Piomba, che come sottolinea IlPescara.It passa lungo la statale 16, per la benedizione del corso d’acqua straripato nelle prime ore della giornata.

Il sacerdote in questione è Don Gaston della parrocchia di Santo Stefano e in pochi minuti la sua presenza ha attirato decine di persone. I volontari della protezione civile che monitorano la zona per verificare la portata del fiume, infatti, si sono stretti attorno al prete, così come alcuni automobilisti di passaggio. Incuriositi dal sacerdote sul ponte, molti si sono fermati e qualcuno si è anche unito alla preghiera.

Sette fiumi sotto monitoraggio

Don Gaston Fancudo Munoz Meritello è stato ripreso mentre benediva il ponte del fiume Piomba, straripato nella notte del 17 maggio. Le immagini del sacerdote hanno fatto il giro del web e sono inevitabilmente finiti nei gruppi Facebook dedicati a Silvi. In paese, alcuni hanno accolto positivamente il gesto, altri invece lo hanno criticato. A Silvi, così come nel resto della costa teramana e pescarese, sono stati tanti i danni e i disagi a causa delle forti piogge. è stato ripreso mentre benediva il ponte del fiume Piomba, straripato nella notte del 17 maggio. Le immagini del sacerdote hanno fatto il giro del web e sono inevitabilmente finiti nei gruppi Facebook dedicati a Silvi. In paese, alcuni hanno accolto positivamente il gesto, altri invece lo hanno criticato. A, così come nel resto della costa teramana e pescarese, sono stati tanti i danni e i disagi a causa delle forti piogge. fiume Piomba è straripato e ha allagato soprattutto le zone del lungomare e dei sottopassaggi. Infatti, non solamente l’Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Ilè straripato e ha allagato soprattutto le zone del lungomare e dei sottopassaggi. Infatti, non solamente l’ Emilia Romagna è stata messa in ginocchio dal maltempo. Anche alcune zone delle Marche e dell’Abruzzo hanno dovuto fare i conti con forti piogge ed esondazioni. In Abruzzo sono sette i fiumi sotto monitoraggio con numerosi interventi deie della Protezione Civile.

