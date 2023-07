Maltempo in Lombardia/ “168 milioni di euro di danni e la cifra crescerà”

Sono ingenti i danni causati dal maltempo in Lombardia, i violentissimi temporali che si sono abbattuti a partire da venerdì scorso, arrivando fino a cavallo fra lunedì e martedì 24-25 luglio 2023 in numerose province lombarde. Se fino a pochi giorni fa la stima era stata di circa 100 milioni di euro, oggi abbiamo ampiamente superato quella cifra, così come fatto sapere nella giornata di ieri da parte dell’assessore regionale alla Protezione Civile e Sicurezza, Romano La Russa.

“La stima dei danni da maltempo in Regione Lombardia – ha spiegato, come si legge su Lombardianotizie.online- è stata già ampiamente superata ed è destinata a crescere. Ad oggi, infatti, i danni segnalati per il maltempo da parte di 117 enti hanno già superato i 168 milioni di euro. Di questi 77,3 per il comparto pubblico e 91,4 per il comparto privato. Tutto ciò nonostante manchino ancora le quantificazioni di numerosi Comuni, tra i quali la città di Milano e i centri dell’hinterland, tra i più duramente colpiti dalla grandinata dei giorni scorsi. Queste cifre indubbiamente incideranno in modo significativo facendo lievitare l’entità dei danni”. La Russa ha poi voluto ringraziare tutte le persone che si sono attivate in questi giorni complicati: “Desidero ringraziare tutta la struttura della Protezione Civile regionale che si sta prodigando senza sosta in questi giorni complicati – ha sottolineato La Russa – i volontari, i sindaci, le Province e tutti gli operatori intervenuti senza dimenticare i nostri dirigenti e i tecnici stanno dando un apporto fondamentale per uscire dalla fase dell’emergenza”.

MALTEMPO LOMBARDIA, MANTOVA IL COMUNE CHE HA SUBITO I MAGGIORI DANNI

I Comuni, come fa sapere la regione Lombardia, hanno sette giorni di tempo per presentare la stima dei danni subiti, compilando l’apposita scheda A presente sul portale regionale Rasda – Raccolta schede danni.

Il territorio maggiormente colpito è stato quello di Mantova con ben 64 milioni di euro di danni a seguito di una grandinata molto violenta che ha distrutto auto, abitazioni e terreni agricoli. A seguire troviamo Varese con più di 52 milioni di euro di danni, quindi Brescia a quota 22 milioni poi Como a 13.

