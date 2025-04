Non sembra essere ancora destinata a migliorare la situazione del maltempo in Piemonte con la pioggia che ormai da più di 36 ore sta battendo ininterrottamente su buona parte della regione e ha già causato danni senza precedenti; e mentre in alcune aree si sta registrando un’attenuazione dei violenti rovesci, gli esperti meteorologi ritengono che siano stati abbondantemente superati i massimi storici di pioggia caduta nell’arco di poche ore: attualmente sono centinaia gli sfollati a causa del maltempo in Piemonte, con una sola vittima accertata nel torinese.

Partendo dai dati del maltempo in Piemonte, tra ieri ed oggi si è arrivati a toccare quasi 600 millimetri di pioggia (537 il picco attuale in quel di Trivero, nel biellese), ma si tratta di una dato ancora provvisorio e che non si esclude potrebbe ulteriormente peggiorare nel corso della sera e della nottata; mentre per la giornata di domani Arpa ha diramato un’allerta di colore arancione che interesserà le aree di Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, le Valli Orco, Lanzo, bassa val Susa e Sangione e l’Alta val Susa, Chisone, Pellice e Po.

Maltempo in Piemonte, la situazione attuale: fiumi e laghi in piena, ponti crollati e paesi isolati

Complessivamente i danni causati dal maltempo in Piemonte sono ancora diffusamente incalcolabili, ma resta certo che allo stato attuale (almeno, nel momento in cui scriviamo) quasi tutti i fiumi regionali – a partire dal Po, arrivando fino alla Dora e allo Stura, senza elencare torrenti e canali – sono in piena ben oltre i livelli di allerta, in alcuni casi esondati; unitamente al Lago Maggiore che è esondato in quel Pallanza, Ispra e Laveno.

Al contempo, a causa del maltempo in Piemonte sono stati bloccati tutti i treni regionali (sopratutto quelli che transitano nell’area di Biella e Torino), con decine di ponti chiusi o crollati, una quantità incalcolabile di strade bloccate per le numerose frane e le cadute degli alberi; mentre sono anche parecchi i comuni rimasti senza corrente elettrica o completamente isolati: la situazione – lo ripetiamo – resta delicata e in evoluzione, con le autorità che da tutta la giornata di oggi a causa del maltempo in Piemonte sconsigliano tutti gli spostamenti non necessari e di raggiungere i piani superiori delle abitazioni e dei palazzi nei casi in cui si abiti vicino a corsi d’acqua.

Primi danni per il maltempo in Piemonte. A Mongrando, in provincia di Biella, è crollato il ponte Gilino. La struttura ha ceduto e si è spezzata in due a causa dell’innalzamento del corso d’acqua sottostante, ingrossato dalle piogge incessanti. pic.twitter.com/JoLecYPYZe — Local Team (@localteamit) April 17, 2025

Extensive flooding in Monteu da Po, Turin in Italy. The area is now cut off…🌊👀 📹 Via: Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte/fb pic.twitter.com/ujMI3TIg1Z — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 17, 2025

Extensive flooding in Cafasse, Turin in Italy….🌊 📹 Via: Andrea Vuolo – Meteo in Piemonte/fb pic.twitter.com/TSOdkU2opb — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 17, 2025