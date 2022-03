Maltempo Isola dei Famosi 2022, naufraghi soccorsi/ Come stanno? “Brutto momento”

Il maltempo si abbatte su “L’Isola dei Famosi” 2022, dove una violenta tempesta sta tenendo sotto scacco tutto l’Honduras. Una situazione in continua evoluzione e, soprattutto, in costante peggioramento, tanto che neppure il telo per ripararsi dalla pioggia, vinto durante la diretta di giovedì sera da Carmen Di Pietro e da suo figlio Alessandro Iannoni (i due hanno conquistato anche uova, frutta e farina). I naufraghi, secondo quanto riferito da Alvin, inviato del programma, sono stati trasferiti in un’altra location più sicura, considerato il quadro di crescente pericolo.

Queste le sue parole, riprese da Biccy.it: “La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, piove. A Cayo, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos e dove ci sono tutte le isole, la situazione è ancora peggio. Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza e stanno bene. Ora attendiamo che migliori il tempo”. L’auspicio è che le condizioni possano diventare miti quanto prima e consentire non soltanto il ritorno dei naufraghi sulle rispettive isole, ma anche la diretta di lunedì 28 marzo 2022, che, a questo punto, parrebbe essere a forte rischio.

L’ISOLA DEI FAMOSI 2022: A RISCHIO LO SBARCO DEI FRATELLI TAVASSI E DEI CUGINI DI CAMPAGNA?

In attesa di conoscere l’evoluzione dello scenario di maltempo in Honduras, ricordiamo che i naufraghi de “L’Isola dei Famosi”, al momento della tempesta, si trovavano in due isole diverse: da una parte c’erano le coppie, dall’altra – a Cayo Paloma – si trovavano invece i concorrenti che giocano singolarmente. Non è dato sapere adesso se siano stati tutti riuniti, vista la situazione emergenziale in essere, anche perché il daytime non va in onda il sabato e la domenica e occorrerà attendere l’inizio della prossima settimana per comprendere fino in fondo che cosa sia accaduto.

Non soltanto: se il meteo non mostrerà segnali di clemenza, a “L’Isola dei Famosi” 2022 slitterebbe anche l’arrivo dei nuovi concorrenti che dovrebbero prendere parte al gioco a partire da domani sera, vale a dire Guendalina ed Edoardo Tavassi e I Cugini di Campagna.











