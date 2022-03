Maltempo Isola dei Famosi 2022: oggi non va in onda?/ “Cayo nell’occhio del ciclone”

Isola dei Famosi 2022: “Cayo nell’occhio del ciclone” naufraghi messi in salvo, il tempo migliorerà per la terza puntata?

Nella prima serata di oggi, lunedì 28 marzo, andrà in onda su Canale 5 dell’Isola dei Famosi 2022 condotta da Ilary Blasi. Eppure l’appuntamento rischia di saltare: per quale ragione? I risultati in termini di ascolti delle prime due puntate non avrebbero nulla a che fare con la possibilità di far saltare la terza puntata. L’incertezza del tempo delle ultime ore, infatti, ha messo a dura prova la produzione del reality. A tenerci costantemente informati su ciò che starebbe accadendo sulle varie isole dove sono distribuiti i vari naufraghi è l’inviato Alvin.

Nelle passate ore l’inviato in Honduras aveva informato attraverso le sue Instagram Stories cosa starebbe accadendo: “La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, quindi piove e a Cayo dove ci sono gli atolli, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole è ancora peggio la situazione. Quindi abbiamo messo i naufraghi in sicurezza quindi è tutto a posto, volevo comunicarvelo. Stanno bene e adesso attendiamo che migliori il tempo”. Il cattivo tempo potrebbe mettere a serio rischio la messa in onda del reality?

Isola dei Famosi 2022 non va in onda a causa del maltempo? Gli aggiornamenti di Alvin

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 sono stati evacuati dall’atollo dove si trovavano a causa delle avverse condizioni meteo, ma qual è attuale situazione in Honduras? Lo stesso Alvin ha pubblicato una serie di Instagram Stories nelle ultime ore con ulteriori aggiornamenti sulle condizioni meteo del posto: “Ieri vi ho detto che son stati tre giorni difficili perché c’è stato un nubifragio e purtroppo il Cayo era proprio nell’occhio di questo ciclone, quindi per questioni di sicurezza abbiamo dovuto portare i naufraghi al sicuro”.

L’inviato ha proseguito spiegando che i naufraghi sarebbero stati separati tra singoli e coppie: “La notizia bella è che è ufficiale, i naufragi sono tornati in Playa, quindi è ripartito il reality dalle Playe”. In merito alle condizioni del tempo, Alvin ha annunciato che fino a ieri era ancora nuvoloso, “ma domani dovrebbe essere bello”, ha spiegato fiducioso lasciando intendere che non dovrebbero esserci problemi con la messa in onda. Sarà così?











