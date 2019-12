Maltempo Liguria, allerta gialla/ Frane e allagamenti ma situazione in miglioramento

Sta decisamente migliorando la situazione in Liguria dopo l’ondata di maltempo e la conseguente allerta rossa, della giornata di ieri. Come riferito dai colleghi dell’edizione online dell’agenzia Ansa, le precipitazioni, che sono state accompagnate da un violento vento di burrasca, hanno lasciato la regione, ad eccezione dello spezzino, dove l’allerta rimarrà di colore giallo fino alle ore 12:00 di stamane. Sotto stretto monitoraggio i numerosi fiumi e rii della zona, a cominciare dal Vara e Magra, che sono andati in piena ma che appaiono al momento sotto controllo. Disagi invece a Torenco, frazione del comune di Follo (La Spezia), dove settanta persone sono rimaste isolate a causa di una frana che è caduta sull’unica strada che permette l’accesso al piccolo comune, e di conseguenza, i residenti possono muoversi soltanto a piedi. E’ stata invece riaperta la Litoranea a Riomaggiore, Cinque Torre, che ieri era stata chiusa a causa di una frana.

MALTEMPO IN LIGURIA, LA SITUAZIONE NELL’IMPERIESE

Disagi anche in provincia di Imperia, dove nella giornata di ieri è esondato il torrente Argentina a Riva Ligure, causando lo sfollamento di 36 persone, rimaste fuori dalla propria abitazione per ore. Nel pomeriggio, inoltre, sono state chiuse le attività produttive in via cautelare. Nel giro di poche ore sono caduti ben 289 millimetri di pioggia (poco meno di 30 centimetri), di cui 52 in soli 60 minuti. Fanpage segnala anche l’esondazione del torrente Entella, poco prima della foce, a Chiavari, e l’acqua ha raggiunto un parco cittadino, mentre un sottopasso risulta essere allagato. Isolato anche il comune di Badalucco e i suoi 800 abitanti, sempre a causa di una fraan, mentre il traffico aereo ha subito delle importanti modifiche, con nove voli destinazione Genova dirottati su altre città.

