Maltempo Lombardia, allerta Arancione/ Milano chiude i parchi e mercati: attese forti grandinate

Quella di oggi, venerdì 4 agosto 2023, sarà una giornata particolarmente intensa nelle regioni del nord, a cominciare da Lombardia e Milano, per via dell’ondata di maltempo prevista. Così come annunciato da giorni dai meteorologi, sono attese forti piogge, vento e grandinate, condizioni atmosferiche che fanno tornare alla mente i disastri di pochi giorni fa che hanno falcidiato numerose province lombarde. La Protezione Civile ha già diramato un’allerta di colore arancione sulla regione ma anche sulle Marche, mentre risulta essere gialla su quasi tutto il Nord e il Centro. Previsto l’arrivo di una forte perturbazione atlantica, un vero e proprio ciclone di agosto che solitamente è atteso dopo la metà del mese, ma che in questa pazza estate 2023 si è affacciato ben prima sulle nostre regioni.

Il Comune di Milano, per tutta la giornata di oggi, ha disposto la chiusura di parchi, aree verdi e cimiteri ed ha sospeso i mercati nelle vie con alberi. L’allarme, come detto sopra, è per la formazione di grandinate e di forti venti improvvisi, il cosiddetto downburst, fenomeno che numerosi cittadini lombardi hanno visto per la prima volta negli scorsi giorni e che ha scoperchiato tetti, sradicato alberi e causato milioni di euro di anni, con anche delle vittime.

MALTEMPO LOMBARDIA, ALLERTA ARANCIONE: L’ALLARME DELLA COLDIRETTI

A rischio le zone delle pianure e l’area pedemontana di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con la possibilità di grandinate con chicchi medio-grandi, raffiche intense di vento e forti precipitazioni. Attenzione anche alle Marche che a settembre scorso sono state colpite da una devastante alluvione lampo.

La Coldiretti avverte, lanciando l’allarme: «Dopo il grande caldo, nelle campagne è allarme grandine, che ha provocato danni per oltre mezzo miliardo di euro solo nelle aziende assicurate lo scorso anno. È un nuovo allarme dopo un luglio che dovrebbe essere confermato come il più caldo di sempre, ma che è stato anche caratterizzato da 1.288 eventi estremi, raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso». Prevista anche acqua alta a Venezia con un massimo di 100 centimetri alle ore 13:55 di oggi.

