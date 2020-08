Maltempo Lombardia, allerta meteo arancione/ Previsioni: attesi rovesci e temporali

Allerta meteo arancione in Lombardia, dove nelle prossime ore è attesa una ondata di maltempo che potrebbe durare da oggi domenica 16 agosto e fino a martedì 18 agosto. E’ quanto fa sapere la Protezione civile nel bollettino ufficiale diffuso nella tarda mattinata di oggi e che aggiorna sulle prossime previsioni meteo e sui relativi livelli di criticità ed allerta. Tutta “colpa” di “un vortice di bassa pressione posizionato tra Francia e Inghilterra” che “comincia a far affluire correnti più fresche e umide occidentali”. Questo, spiega ancora la protezione civile, avrà come conseguenza diretta la probabilità di rovesci e temporali su gran parte della Regione. Le zone più interessate dalla nuova ondata di maltempo sono soprattutto le Alpi, le Prealpi e l’Appennino ma non si abbassa la guardia anche sulle zone della pianura centrale e meridionale. Già nella mattinata di oggi, all’indomani dalla giornata festiva di Ferragosto, non sono mancate precipitazioni, preludio di nuovi rovesci e temporali a partire dal pomeriggio odierno. La situazione di allerta meteo si trascinerà però anche nelle prossime giornate di lunedì e martedì quando il meteo continuerà ad essere fortemente instabile.

MALTEMPO LOMBARDIA, ALLERTA METEO ARANCIONE: PREVISIONI FINO A MARTEDÌ

Rispetto all’allerta meteo per maltempo in Lombardia, il bollettino della Protezione civile fa sapere che già a partire dalla serata di oggi 16 agosto è “probabile la formazione di forti temporali in forma più diffusa sui settori nord-Occidentali” con possibilità di assistere alla medesima situazione anche nel corso della notte e fino a domani mattina. Atteso anche un peggioramento con probabilità di temporali in maniera più diffusa “su Alpi e Prealpi e in forma più isolata sul resto della regione”. Nella giornata di lunedì 17 agosto i fenomeni temporaleschi saranno più probabili soprattutto sui settori prealpini e di pianura, con possibilità di eventi particolarmente forti anche a livello locale. Qui saranno sotto osservazione i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, al fine di scongiurare eventuali esondazioni. Nella giornata di martedì 18 agosto, infine, le previsioni parlano di condizioni ancora di forte instabilità soprattutto sui settori alpini, prealpini e con maggiore rilievo su pianura centro-orientale, con possibilità di temporali anche di forte intensità. Per tutta la durata dell’allerta meteo arancione, la Protezione civile invita i cittadini ad allertare le forze dell’ordine in caso di necessità e prestare sempre molta attenzione.



