Maltempo Lombardia: video bomba d’acqua/ Dalla Brianza a Gallarate: vento e grandine

Maltempo in Lombardia: violenti temporali si sono abbattuti su diverse zone. Ad esempio, nel tratto italiano della Val Bregaglia, dove si è abbattuto un acquazzone molto violento, tale da causare l’interruzione della strada statale 37 del passo Maloja, nel comune di Chiavenna, in provincia di Sondrio, ma anche a Gallarate. Diverse squadre di imprese incaricate da Anas si sono recate sul posto con i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mese, così pure i carabinieri. Fortunatamente non si registrano vittime. Una bomba d’acqua, grandine e vento sul Lecchese all’ora di pranzo. Tante le chiamate ai Vigili del Fuoco di Lecco e Merate per segnalare allagamenti, con auto in difficoltà e alcune strade che in Brianza si sono trasformate in torrenti, come nel caso di Garbagnate Monastero e Nibionno (Lecco).

Estrazioni numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ 25 luglio 2021, le quote Superstar

Stando a quanto riportato da Il Giorno, la grandinata ha devastato le coltivazioni in Brianza. Il maltempo però ha imperversato anche in Valsassina e Alto Lario, dove il sentiero tra Dervio e Pianezzo è stato chiuso dopo il distacco di materiale roccioso.

MALTEMPO IN LOMBARDIA: BOMBA D’ACQUA A GALLARATE

A Milano è allerta arancione per il maltempo per la giornata di oggi, domenica 25 luglio. Le previsioni parlano di condizioni meteo con marcata instabilità che caratterizzerà anche le giornate di domani e martedì. Nello specifico, sul nodo idraulico di Milano è stato emanato per questo pomeriggio dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia un’allerta gialla di criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico. Invece l’allerta è arancione, quindi con criticità moderata, per rischio di forti temporali. Ma stando a quanto riportato da Il Giorno, il Comune di Milano è pronto ad attivare il monitoraggio della situazione per la verifica della necessità di interventi. Danni anche nel Varesotto, in particolare a Gallarate, dove alle 11 di oggi si è abbattuto un forte temporale con forti raffiche di vento. In zona Caiello, ad esempio, il vento ha divelto alcune tettoie che poi si sono abbattute in strada. Fortunatamente non si sono registrati feriti anche per gli alberi caduti in altre zone della città.

Sisma, Legnini: “legalità garantita da microchip”/ “Accesso cantieri con il badge”

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 25 LUGLIO/ Min. Salute: 7 morti, 4.743 casi, 178 t.i.

© RIPRODUZIONE RISERVATA