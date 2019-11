Maltempo Matera, tromba d’aria e allagamenti/ Video, strade come fiumi in Basilicata

Violenta ondata di maltempo da nord a sud dell’Italia, a cominciare dal capoluogo della Basilicata, la splendida Matera, Città dei Sassi e patrimonio dell’Unesco. Come riferito da numerosi organi di informazione online in queste ultime ore, una tromba d’aria ha colpito nella notte appena passata, quella fra lunedì 11 e martedì 12 novembre, il Metapontino, la zona jonica lucana nel materano, provocando la caduta di almeno una cinquantina fra alberi e pali della pubblica illuminazione, con i vigili del fuoco costretti ad intervenire svariate volte. Un’ondata di maltempo che ha indotto diversi comuni della zona, fra cui la stessa Matera, a comunicare la chiusura degli istituti scolastici di ogni grado, per la giornata odierna. Numerosi problemi sono stati segnalati anche fra Policoro, Scanzano Jonico e Montalbano, con la pioggia caduta copiosa nelle ultime ore, che ha provocato uno smottamento presso la strada provinciale 3, vicino a Ferrandina.

MALTEMPO MATERA, TROMBA D’ARIA E ALLAGAMENTI VIDEO

In rete circolano in queste ore una serie di video, soprattutto uno impressionante, che trovate qui sotto, che mostra come una strada di Matera sia divenuta un vero e proprio fiume, a causa molto probabilmente dell’uscita di un torrente o a seguito della saturazione di alcuni tombini, che non riuscendo più ad assorbire la pioggia hanno iniziato ad allargarsi. A conferma di quanto si vede nel filmato più in basso, e di quanto appena specificato, il fatto che le scuole erano già rimaste chiuse nella giornata di ieri, proprio a causa del maltempo. Al momento non si segnalano feriti ne persone coinvolte, ma i danni rischiano di essere davvero seri, soprattutto per i normali cittadini, visto che stando a quanto si percepisce dalle immagini, saranno diversi i locali allagati, a cominciare da cantine, scantinati, taverne e garage.





