Maltempo Milano: esonda il fiume Lambro/ Attivata la “vasca” dopo lo strabordo del Seveso

Una nuova ondata di maltempo ha colpito Milano. Sul capoluogo lombardo piove dalla serata di ieri, 14 maggio, tanto da “costringere” la Protezione Civile ad attivare la vasca che protegge i quartieri Niguarda, Prato Centenaro e Isola di Milano per scongiurare danni in caso di esondazioni del fiume Seveso. I livelli del fiume “sono aumentati con le piogge di stanotte” ha spiegato l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli. Per questo la macchina di protezione è subito entrata in funzione. È inoltre esondato, in alcune zone, il fiume Lambro: gli esperti parlano di una situazione sotto controllo.

Le forti piogge hanno messo in stato d’allerta i vigili del fuoco, che in mattinata sono stati chiamati ad eseguire circa 80 interventi con tanti altri ancora in coda. In via Rainer Maria Rilke, grazie all’aiuto dei sommozzatori, un disabile è stato tratto in salvo mentre prosegue, su tutta la città, la caduta di pioggia incessante che ha causato anche fitte colonne di traffico, come sottolinea TgCom24. Restano aperti i sottopassi ma gli automobilisti sono chiamati ad utilizzare la massima prudenza per scongiurare drammi.

Maltempo a Milano: bus con percorsi limitati

Danni a causa della pioggia in tutta Milano. Nella zona sud, il cavalcavia Pompeo Leoni è allagato: la polizia locale e i vigili del fuoco hanno tratto in salvo due persone a bordo di un’auto, mentre a causa dell’allagamento di alcune zone della città il tram 9 è sostituito da un bus che serve la zona compresa tra la Stazione Centrale e via Vittorio Veneto. Percorsi limitati, a causa degli allagamenti, anche per i bus 45, 66 e 88. Rallentati invece i tram 19 e 33 per via della caduta di un ramo sulla linea aerea.

Il maltempo non si limita però alla sola città di Milano: danni anche nel lodigiano, dove dalla serata di ieri sono caduti oltre 10 centimetri d’acqua. A Lodi città sono stati registrati smottamenti e allagamenti in diversi sottopassi con diversi interventi dei vigili del fuoco, spiega TgCom24. Non va meglio in Emilia Romagna, dove Modena ha dovuto fare i conti con un forte temporale: decine gli alberi caduti, con i vigili del fuoco chiamati ad intervenire per prosciugare garage allagati e liberare la strada dagli arbusti spezzati in due dal maltempo.

