Maltempo Napoli, albero cade e uccide 62enne/ Allerta meteo anche a Roma e Venezia

Da oggi e fino a Natale il maltempo dovrebbe dare una tregua in quasi tutta Italia: ma nelle scorse ore e ancora questa mattina i drammi del meteo sono tutt’altro che finiti, da Napoli al Lazio passando per Venezia e l’infinito problema dell’acqua alta nella Laguna. Attorno alle 7 di stamani, un uomo di 62 anni è morto schiacciato da un albero caduto in Via Nuova Agnano, nel centro di Napoli: con le ultime ore di pessime condizioni del tempo in tutta la Campania, la città partenopea è stata attraversata da una profonda allerta meteo che non ha però scoraggiato alcuni cittadini intenti a cercare l’ultimo regalo prima di Natale. Nel caso della vittima, Mohamed Boulhaziz, si trattava però di un commerciante (residente di Maddaloni, Caserta) giunto a Napoli proprio per il consueto dovere di lavoratore per di più nel caos sotto le feste: l’uscita di casa di queso povero 62enne è stata fatale, colpito tutto d’un tratto dall’albero crollato sotto il peso del forte vento e dei temporali ancora in corso. La bufera di vento che ha colpito la Campania nelle prime ore della domenica a provocato la caduta di numerosi altri alberi e cartelloni pubblicitari in tutta la città di Napoli.

MALTEMPO NAPOLI E NON SOLO: CAOS IN MEZZA ITALIA

Ma non è solo Napoli ad esser stata colpita nelle scorse ore e dove il maltempo imperverserà almeno fino a quest’oggi pomeriggio: a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza per la chiusura di tutti i parchi, cimiteri e ville storiche per l’intera giornata di domenica. A Venezia l’acqua alta è tornata a preoccupare con livelli fino a 130 centimetri intorno a mezzogiorno: la situazione è destina però a peggiore domani mattina quando alle 9:30 toccherà quota 140 centimetri medio mare. Ritornando in Campania, sono state evacuate alcune famiglie nel centro storico di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino: abbonando piogge, bufere di vento e anche un torrente sotterraneo che è riuscito addirittura a “sollevare” la piazza principale del paesino nell’Avellinese. Come riporta Tg Com24, a Moschiano – frazione San Michele – nelle ultime ore è franato un costone collinare; anche qui alcune famiglie direttamente coinvolte sono state evacuate dalle loro case a rischio.

#Maltempo #22dicembre 8:30, 350 #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo in #Campania, svolti 340 interventi. Maggiori criticità nell’avellinese: a Forino e Cervinara evacuate dalle abitazioni alcune famiglie pic.twitter.com/q7EdEXkjgr — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 22, 2019





