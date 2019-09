Maltempo Napoli, bomba d’acqua: stazione allagata/ Stop treni, metro linea 2 e Circum

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta su Napoli e provincia nelle passate ore provocando allagamenti diffusi e vari disagi. L’inaspettata ondata di maltempo ha colto alla sprovvista la popolazione napoletana che questa mattina si è risvegliata con diversi problemi da affrontare soprattutto per chi è costretto per lavoro o altri motivi a spostarsi in Circumvesuviana. Secondo quanto segnalato da NapoliToday, infatti, le peggiori conseguenze del maltempo si sono verificate sul piano dei trasporti. La stazione di Scafati risulta completamente allagata rendendo impraticabile la fermata di San Giorgio Cavalli di Bronzo dove i treni sono impossibilitati ad eseguire le consuete fermate. Anche la tratta Scisciano-Nola risulta attualmente sospesa a causa della caduta di alberi sulla linea aerea. Interrotta anche la linea Napoli Ottaviano-Sarno a causa di un passaggio a livello impraticabile.

MALTEMPO NAPOLI: TRENI IN TILT

Il forte maltempo che si è abbattuto nelle prime ore del giorno su Napoli ha anticipato un inizio di autunno per nulla gradevole. Dalle 4.00 di questa mattina, risulta sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2, che collega Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra. La causa è sempre da ricercare nella bomba d’acqua che ha provocato l’allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi oltre a vari guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni, mettendo totalmente ko la circolazione ferroviaria. Sul posto sono già al lavoro e squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) che stanno tentando di ripristinare nel minore tempo possibile la circolazione. In merito alle condizioni meteo, le previsioni parlano di un tempo poco piacevole fino al primo pomeriggio odierno, con un abbassamento delle temperature. Da domani, invece, lieve miglioramento, con cielo sereno o poco nuvoloso.

