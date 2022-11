Maltempo oggi/ Danni in tutta Italia, allerta rossa in Sardegna e Abruzzo

Maltempo oggi, danni in tutta Italia

Ondata di maltempo straordinaria in tutta Italia. Partendo dalla Sicilia, le isole Eolie sono isolate. Alicudi, Filicudi e Ginostra non sono raggiungibili da oltre 60 ore. Salina, Panarea e Stromboli da oltre 48. Ieri sono state raggiunte Vulcano e Lipari, non senza sforzi. Caos in Sardegna: il territorio di Oristano è stato colpito da una violenta tromba d’aria che ha causato allagamenti nei piani bassi di alcuni edifici e la caduta di alberi, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco in più di 50 casi.

Unabomber, indagini riaperte dopo 13 anni/ Nuove tecnologie e banca dati dna in aiuto

Anche la Capitale è stata piegata dal maltempo. A Roma allagamenti, alberi e rami caduti in strada, con più di 80 interventi effettuati dai vigili del fuoco nella notte tra la città e la provincia. Le zone più colpite sono quelle dei Castelli Romani. A Fiumicino, in via Passo della Sentinella, il personale del Nucleo Sommozzatori con ulteriori 4 squadre e il mezzo anfibio ha provveduto al recupero di alcune persone rimaste intrappolate nelle proprie case dopo essere stati bloccati per allagamenti, come spiega Rai News. E ancora in Sardegna sono state evacuate nella notte a Bosa sei persone: qui il fiume Temo è esondato a causa delle forti piogge.

Emilia Macchi, chi è la moglie Roberto Maroni/ I figli Chelo, Filippo e Fabrizio

Maltempo oggi, allerta rossa in Sardegna e Abruzzo

Il maltempo sta mettendo in ginocchio tutta Italia, centro e sud compresi. L’allerta rossa però riguarda al momento solamente due regioni, Sardegna e Abruzzo. Le scuole sono state però chiuse anche in moltissimi comuni del Lazio e della Campania: a Roma chiusi anche parchi, ville e cimiteri. Dal nord al sud si registrano piogge torrenziali, venti che supereranno i 100 chilometri orari al centro-sud oltre che ad abbondanti nevicate delle Alpi, anche sotto i mille metri. Si registrano anche potenti mareggiate con onde fino a 8 metri, anche a Venezia, dove la previsione dell’acqua alta è fissata a 160 centimetri con l’attivazione del Mose.

Com'è morto Roberto Maroni?/ Malattia, tumore al cervello: malore nel 2021, poi...

Una delle regioni piegate maggiormente da questa ondata di maltempo è la Sardegna. Oltre alla violenta tromba d’aria ad Oristano e all’esondazione del fiume Bosa, ad Assolo si è verificato un black out elettrico. Come spiega Rai News, è stato installato un gruppo elettrogeno in casa di una donna che ha bisogno del respiratore automatico collegato alla rete per continuare a vivere. Ancora interventi in coda di casi simili. Piogge incessanti anche sulla provincia di Cagliari e nel Sulcis. Interventi dei Vigili del Fuoco si registrano anche a Carbonia e San Vito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA