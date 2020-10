Maltempo Piemonte, chiusa Autostrada Torino-Aosta/ Cirio chiede stato di emergenza

Maltempo Piemonte, scatta l’allarme in tutta la Regione. Il bilancio al momento è di 11 persone disperse – 10 nel Cuneese e 1 nel Vercellese – e di 1 vittima, un vigile del fuoco volontario travolto e ucciso da un albero. Come riportato da Repubblica, le zone più colpite sono quelle delle province di Cuneo e Vercelli, ma si registrano criticità anche al confine della Francia e in alcune parti della provincia di Torino. Gravissimi i danni registrati a Limone Piemonte, dove la Statale 20 è stata interrotta a causa dell’esondazione di due torrenti. Queste le parole del sindaco Massimo Riberi riportate da Tg Com 24: «La situazione è catastrofica, sono esondati rii e torrenti, cancellando strade e facendo crollare una palazzina in corso di ristrutturazione. Vie dissestate, la celebre strada romana non c’è più. Acqua e fango hanno invaso la statale del colle di Tenda». Esondata anche la Dora, tanto da richiedere l’interruzione dell’Autostrada Aosta-Torino tra Quincinetto e Ivrea in direzione del capoluogo piemontese.

MALTEMPO PIEMONTE, CIRIO: “CHIESTO STATO DI EMERGENZA”

Il maltempo sta colpendo duramente diverse zone del Paese, pensiamo a Liguria e Veneto, ma il Piemonte è certamente tra le regioni più in difficoltà. Il governatore Alberto Cirio ha fatto il punto della situazione in un video: «Abbiamo una situazione particolarmente critica che oggi ha colpito buona parte della Regione. Lo stato di allerta rimane massimo, abbiamo intere frazioni isolate, famiglie sfollate, ponti distrutti». «Abbiamo davvero una situazione complicata, il tempo pare in questo momento aiutarci ma stiamo tenendo la guardia molto alta. Dobbiamo stare vicini ai nostri sindaci, fortunatamente abbiamo tanti volontari», ha aggiunto Cirio, che ha poi annunciato di aver chiesto lo stato di emergenza: «Ho già parlato con Borrelli e con Toti, chiederemo insieme uno stato di emergenza congiunto, dal momento che buona parte delle nostre problematiche sono sull’Appennino ligure. Noi continuiamo a monitorare, operare e presidiare. La mia giunta è tutta operativa per stare vicino ai nostri sindaci e ai nostri volontari».



