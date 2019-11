Maltempo Roma, allerta arancione/ Alberi caduti e allagamenti, disagi sul litorale

Maltempo e allerta arancione nel Lazio ed in particolare a Roma. Nella notte appena passata, quella fra sabato 16 e domenica 17 novembre, sono stati più di 150 gli interventi dei vigili del fuoco, per via dei numerosi alberi caduti, ma anche di pali, tegole e rami finiti in mezzo alle varie strade della capitale. Una situazione di brutto tempo che perdura ormai da più di 48 ore, e che ha indotto Ama a procedere con la chiusura Cimitero Monumentale del Verano fino a tutta la giornata di lunedì 18 novembre: resterà aperta la camera mortuaria, mentre le operazioni cimiteriali riprenderanno solo da martedì 19. Il picco di maltempo, secondo quanto specificato dall’edizione online de Il Messaggero, dovrebbe verificarsi stamane, dove sono previsti dei nubifragi su Roma e provincia, con venti che potrebbero spirare fino a cinquanta chilometri all’ora. Numerosi gli allagamenti e le voragini creatisi nelle strade, con problemi in particolare sulla sulla via dei Laghi, via del Mare, Anagnina, Via Tuscolana, via Ardeatina e via Portuense.

MALTEMPO ROMA “DANNI IMPORTANTI SUL LITORALE”

Disagi anche sul litorale romano, dove nella giornata di ieri si sono recati Daniele Leodori, vicepresidente della regione Lazio, e la consigliera regionale Marietta Tidei, per fare un sopralluogo sulle località colpite: «Ho voluto verificare direttamente i danni provocati dalle mareggiate e dalle piogge fortissime – le parole del numero due della regione dopo aver visitato Santa Marinella, Santa Severa e tutti i paesi in zona – che si sono abbattute in queste ore con grande intensità su alcune aree del Lazio e sul litorale romano in particolare. La Regione – ha concluso il vice presidente – è e sarà al fianco delle comunità, dei sindaci che hanno subito danni ingenti in particolare sulla costa romana per cui sono necessarie misure straordinarie e d’emergenza perché i danni del maltempo sono importanti». Sono attesi aggiornamenti e novità nel corso delle prossime ore.

