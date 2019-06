Maltempo Torino, nubifragio con vento e grandine/ Video, alberi caduti e allagamenti

Un’ondata di maltempo si è abbattuta oggi su Torino, dove nel pomeriggio è stato registrato un violento nubifragio accompagnato da grandine e forti raffiche di vento. Secondo gli esperti meteo, spiega SkyTg24, si tratta della conseguenza diretta della perturbazione di origine atlantica che si sta abbattendo sul Piemonte portando con sé una scia di instabilità. Le previsioni anche per la giornata di domani sono tutt’altro che rassicuranti, basti pensare che per sabato 22 giugno l’Arpa, ovvero l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha emanato una allerta gialla sul medio-alto Piemonte. Tornando alla situazione di oggi, sono molteplici i disagi registrati nell’intera Regione, ed in particolare nel capoluogo dove il traffico è andato letteralmente in tilt. Il violento nubifragio ha infatti provocato numerosi allagamenti e, a causa delle raffiche di vento non sono mancate le pericolose cadute di alberi. Sul piano della viabilità, il sottopasso di corso Regina Margherita, all’altezza di Porta Palazzo, è stato chiuso al traffico in quanto allagato. In corso Cairoli si sono formate lunghe code. A destare preoccupazione anche la caduta di un albero in corso Re Umberto.

MALTEMPO TORINO: VIOLENTO NUBIFRAGIO, I DISAGI

La situazione maltempo a Torino e sull’intera Regione Piemonte non è semplice. In queste ore in cui si è abbattuto un forte temporale, infatti, sono stati numerosi gli interventi di Protezione civile, Vigili del fuoco e agenti della Polizia municipale. Gravi disagi si sono verificati anche a San Mauro, comune alle porte di Torino, dove sono stati segnalati molteplici garage allagati a causa del maltempo. Allagati anche i garage del comando della polizia municipale, inaugurato solo nel 2016: qui si sono accumulati oltre 40 centimetri di grandine. La situazione meteo è attualmente monitorata dagli esperti che tuttavia non prevedono nulla di buono neppure per la giornata di domani. L’instabilità, infatti, è destinata a proseguire con temporali che potrebbero interessare la Val Padana. Possibili localmente grandinate di forte intensità. A Torino è previsto al mattino tempo nuvoloso con peggioramento nel pomeriggio quando potrebbero verificarsi nuovi rovesci, per poi portare a schiarite in serata. La minima sfiorerà i 16 gradi mentre la massima non andrà oltre i 24 gradi.

E niente avete ragione, il riscaldamento globale non esiste…tutto normale Qui Torino pic.twitter.com/zqRNCfoPXS — Sarah @ #SarriDay 🐿 (@lobasso_sara) 21 giugno 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA