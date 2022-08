Maltempo Toscana e trombe d’aria: 2 morti oltre 40 feriti/ Video “stato di emergenza”

Clima estremo in Italia, tra nubifragi e violente tempeste che hanno fatto anche vittime oggi. Due morti in Toscana e oltre 40 feriti per il maltempo. Considerando il quadro generale di geo-fragilità del nostro Paese, l’allerta meteo delle prossime 36 ore desta ancor più preoccupazione. In Toscana c’è un fronte temporalesco arrivato dalla Corsica. La situazione è talmente complessa che il presidente della Regione Eugenio Giani ha dichiarato lo stato di emergenza. L’Azienda sanitaria Toscana ha diramato un bollettino impressionante che conta 2 codici rossi e 11 gialli tra i 41 feriti curati in ospedale.

Il maltempo che in queste ore si è abbattuto in Toscana ha ucciso un uomo, travolto a Sorbano del Giudice (Lucca) da un Alberto, e una donna, colpita al Parco La Malfa a Carrara. Ma sono diverse le situazioni critiche causate dal downburst, un fenomeno atmosferico legato spesso a grandi temporali che consiste in correnti d’aria discendenti che si muovono in maniera violenta verso il suolo. Si è anche abbattuto a Forte dei Marmi, località balneare della Versilia molto frequentata: stabilimenti devastati, tetti delle abitazioni divelti e diversi alberi finiti lungo le strade. Qui si è scatenata una tromba d’aria: ci sono notizie di danni per raffiche di vento sopra i 140 chilometri all’ora.

MALTEMPO TOSCANA: DISAGI, DANNI ED EVACUAZIONI

Tra gli effetti del maltempo in Toscana anche cento evacuazioni tra Massa e Carrara. La protezione civile sta allestendo un riparo per la notte nelle scuole e nelle palestre messe a disposizione dai comuni, secondo quanto riportato da La Nazione. I vigili del fuoco sono al lavoro per interventi legati ai danni provocati dall’ondata arrivata dalla costa. Ci sono anche problemi di viabilità. La perturbazione si è spostata velocemente dalla costa tirrenica all’interno della regione. Le zone maggiormente colpite sono Massa e Lucca, con numerosi interventi per tetti divelti e alberi caduti. Sono state richieste squadre anche da fuori regione alla luce delle crescenti richieste di aiuto. Problemi anche a Firenze dove per il maltempo e il vento forte 11mila famiglie sono senza luce, secondo quanto indicato dall’assessore alla Protezione civile Monia Monni.

Il temporale si è abbattuto anche nelle zone già colpite dal nubifragio di Ferragosto nel comune di Bagno a Ripoli, dove diverse case sono senza elettricità. A Siena la situazione non è migliore: Piazza del Campo è allagata. A Empoli il vento ha distrutto il mercato settimanale che viene allestito, come da tradizione, ogni giovedì. Invece è stato temporaneamente chiuso al traffico il tratto della strada statale 439 Saronnese Valerà, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 88 a Lajatico, in provincia di Pisa.

