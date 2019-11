Maltempo Toscana, Terme di Saturnia invase dal fango/ Ondata di piena in Maremma

Ondata di piena in Maremma, acqua da tutte le parti alle Terme di Saturnia: il maltempo in Toscana si è abbattuto con particolare forza a Grosseto e provincia, non risparmiando la storica località termale. Il Comune di Manciano e la Protezione Civile locale escludono grandi danni al momento, ma l’ondata di piena del torrente Stellata, che riceve anche le calde acque sotterranee, ha ingrossato le cascate che sono state invase dal fango nel giro di poche ore. L’amministrazione comunale ha spiegato che le terme non sono andate distrutte, ma nelle prossime ore sono previste ulteriori verifiche, non appena si abbasserà il livello delle acque. Sotto osservazione i corsi d’acqua per l’intera notte, evidenzia Tgr, con le autorità che hanno chiuso diverse strade nei dintorni per evitare possibili problemi.

TERME DI SATURNIA, MALTEMPO TOSCANA: ORA DIFFICILI A GROSSETO

Come riporta Sky Tg 24, il Municipio ha tenuto a precisare a proposito delle Terme di Saturnia: «Le cascate del Gorello a Saturnia non sono distrutte, c’è stata una grossa ondata di piena sia dal canale delle acque termali sia dal torrente Stellata. Non risultano danni». Massimo Caputi, presidente di Terme di Saturnia spa, ha escluso danni al complesso turistico-commerciale resort: «Ha retto benissimo all’ondata alluvionale che ha colpito la zona anche grazie al lavoro incessante di dipendenti e collaboratori. Solo il club ha avuto danni, che saranno però velocemente riparati. Purtroppo l’onda di piena mette a rischio l’area per la mancanza di progetti idraulici di tutela sul lato borgo di Saturnia. Ricordo che nel 2014 il complesso fu devastato con immensi danni». A differenza di quanto sta accadendo a Venezia, situazione sotto controllo in Toscana: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA