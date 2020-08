Maltempo, video tromba d’aria in spiaggia / Bagnanti in fuga da Bibione

E’ senza dubbio una vigilia di Ferragosto alquanto movimentata dal punto di vista del maltempo. Forti temporali, vento forte, pioggia e grandinate hanno pesantemente colpito il Nord-Est dell’Italia in queste ore, con conseguenti danni e disagi. Come accaduto nella spiaggia di Bibione, dove una tromba d’aria ha persino in fuga i bagnanti spaventati. I video reperibili in rete sono eloquenti, mostrano tutta la forza della natura e la paura di chi ha assistito alla scena. Da segnalare anche la fortissima grandinata delle scorse ore, che si è abbattuta sul comune di Terenzio a Parma, con chicchi impressionanti per la loro grandezza. Si riportano diversi danni, soprattutto per quanto concerne alcune coperture. Alberi caduti e pericolosi allagamenti in Friuli Venezia Giulia, in seguito ai violentissimi temporali di oggi pomeriggio.

Maltempo nel Nord-Est di Italia: che Ferragosto aspettarci?

Il maltempo che ha colpito il Nord Est Italia ha messo in guardia chi attende con ansia Ferragosto. In molti sperano in previsioni benevole, dopo quanto accaduto nella giornata odierna. Vento e piogge forti sul territorio, con nubifragi, grandinate e parecchi disagi hanno creato non pochi problemi in queste ore. In Veneto si continua a parlare della tromba d’aria che ha messo in fuga i bagnanti della spiaggia di Bibione. Il vortice ha lasciato tutti a bocca aperta e come si evince dal video, le persone sono letteralmente scappate. La tromba d’aria, inevitabilmente, ha scaraventato via lettini e altri oggetti in spiaggia.

Mi sa che siamo nel bel mezzo di una tromba d’aria. pic.twitter.com/ZTO9lhnF7F — Giovanni Ferrari (@GiovanniFerrar) August 14, 2020





